Passé par des moments difficiles après son départ du Sporting, Chico Lamba n’a jamais lâché. Aujourd’hui à l’AS Saint-Étienne, il revient sur son parcours et ses racines avec émotion.

Tout n’a pas été simple pour Chico Lamba. Recalé du Sporting après une blessure, il a dû rebondir loin des projecteurs. "Au Sporting, les choses se passaient plutôt bien. J’ai joué mon premier match avec l’équipe première. Sauf que je me suis blessé, ça m’a tenu écarté des terrains pendant longtemps et ma chance est passée."

C’est à Arouca qu’il relance sa carrière. Une saison pleine, un Euro Espoirs convaincant, et une opportunité à saisir. "Je me suis relancé et j’ai saisi ma chance. Aujourd’hui, je pense que Saint-Étienne est le club où je peux continuer à avancer."

Une famille très présente dans les décisions de Lamba

Si Chico Lamba a su rebondir, c’est aussi grâce à ses proches. "J’ai une grande famille et quand il s’agit de prendre des décisions, je prends le temps, j'écoute. Je tranche, mais c’est important pour moi d’associer mes proches à ma décision."

Ce lien familial est fondateur. "Le fait d’avoir du succès dans mon métier peut aider ma famille. C’est une motivation secondaire, même si je l’apprécie."

Et son choix pour le Portugal s’est fait naturellement : "Depuis que je suis jeune, j’ai toujours joué dans les sélections portugaises, ça a été une évolution naturelle. Je n’ai pas eu à faire de choix entre mes deux pays."

Une double culture qui forge un homme

Né en Guinée-Bissau, il y garde des souvenirs forts. "La Guinée, c’est là où je suis né, où j’ai mes souvenirs d’enfance. Si je devais choisir un pays pour les valeurs qu’il m’a inspirées, je dirais la Guinée. Les gens vivent dans des conditions modestes, avec peu de choses."

Son histoire personnelle est aussi marquée par le courage de ses parents. "Mon père est arrivé le premier au Portugal, pour trouver un travail. Depuis, ma maman est décédée et mon père travaille en Suisse."

Aujourd’hui, Chico Lamba regarde vers l’avenir, avec des rêves pleins la tête : "Le but est d’être appelé en sélection A du Portugal. Rien n’est impossible dans le football. Mais il faut jouer à un très haut niveau, car je suis en concurrence avec des tops joueurs mondiaux."

Source : Le Progrès