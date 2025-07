Mahmoud Jaber s’est engagé avec l’ASSE à la mi juin. L’ancien milieu de terrain du Maccabi Haïfa (25 ans), est la première et pour l’heure seule nouvelle recrue des Verts cet été. Le premier match de l’international israélien ce samedi a été l’occasion de le découvrir pour le public de l’Envol Stadium ce samedi.

Formé et révélé au Maccabi Haïfa, Jaber s’apprête à découvrir la Ligue 2 après une saison pleine en Israël où il a disputé plus de 2200 minutes. Titulaire régulier, il s’est illustré par son impact physique, sa capacité à gratter des ballons et à relancer proprement. Solide dans les duels, il sait également provoquer des fautes et jouer vers l’avant grâce à des passes longues et un gros volume de jeu.

Des qualités qui pourraient répondre au manque d’impact et de maîtrise observé dans l’entrejeu stéphanois, un secteur en souffrance qui a pesé dans le bilan défensif de l’ASSE (77 buts encaissés en 34 journées).

Un profil complémentaire pour l’entrejeu

Comparé à des joueurs comme Florian Tardieu, Aimen Moueffek ou Louis Mouton, Jaber se démarque par une intensité défensive supérieure et une activité de milieu “box-to-box”. Si Tardieu reste un meilleur organisateur, l’Israélien pourrait soulager le capitaine stéphanois dans les phases de récupération et concurrencer Moueffek, irrégulier cette saison. Son expérience européenne (qualifications en Ligue des champions, Ligue Europa Conférence) pourrait également peser dans le vestiaire.

La direction stéphanoise souhaite offrir à Horneland un effectif adapté à son pressing haut et intense. Dans ce contexte, Jaber semble taillé pour combler les brèches au milieu. Mais comme Dylan Batubinsika ou Pierre Cornud avant lui, son adaptation au rythme et aux exigences de la Ligue 2 reste une interrogation. Bien que la Ligat ha’Al soit d’un niveau inférieur à la Ligue 1, Jaber a prouvé sa régularité et son rôle central au Maccabi. Un pari mesuré pour l’ASSE : un joueur athlétique, financièrement accessible, mais dont la réussite dépendra de sa capacité à franchir un cap.

Que retenir de la 1ère du nouveau milieu de l’ASSE ?

Ce samedi, les hommes d’Eirik Horneland disputaient leur 1er match de la préparation estivale. Les Verts se sont imposés 3-1 face à l’Etoile Carouge, club de seconde division suisse. Les spectateurs de l’Envol Stadium ont pu découvrir Mahmoud Jaber pendant près d'une heure.

Après un début de match délicat, Mahmoud Jaber est peu à peu monté en puissance dans la rencontre. Positionné un cran en dessous de Florian Tardieu et Paul Eymard dans le milieu stéphanois, l’israélien s’est montré présent a la récupération. Il n’a pas hésité à mettre le pied pour gratter quelques ballons et permettre au bloc d’Horneland de rester haut sur le terrain.

Sans avoir un gros volume de course, l’ancien du Maccabi Haifa a compensé par un bon sens du placement et de bonnes prises d’initiatives. Il a également montré un jeu avec ballon satisfaisant avec une bonne vision de jeu sans trop porter le cuir. Propre techniquement, il s’est rapidement montré complémentaire avec ses partenaires. Après 60 minutes sur la pelouse, Mahmoud Jaber a cédé sa place à Nadir El Jamali.

Son profil semble apporter davantage de possibilités à Eirik Horneland dans l’entrejeu stéphanois. Il faudra évidemment encore quelques semaines pour que le numéro 5 stéphanois soit davantage prêt physiquement pour un championnat tel que la Ligue 2. Mahmoud Jaber a livré une première prestation satisfaisante sous les couleurs de l’ASSE et devra continuer ainsi pour prouver que Kilmer ne s’est pas trompé quand à son recrutement.

Utilisé en sentinelle, il prend pour l’heure la place de Pierre Ekwah dans le milieu stéphanois. Le joueur de 25 ans a notamment couvert les 2 autres milieux stéphanois lors de certaines projections, assurant ainsi un équilibre entre La Défense et l’attaque pour limiter les transitions des suisses.