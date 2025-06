L’ASSE tient la première recrue de son mercato ! En effet, le club vient d'officialiser l’arrivée de Mahmoud Jaber. Ce milieu défensif arrive en provenance du Maccabi Haïfa. Un renfort stratégique pour le milieu stéphanois.

Après avoir levé les options d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, l’AS Saint-Étienne continue d’afficher ses ambitions sur le marché des transferts. Le club ligérien a officialisé ce mardi la signature de Mahmoud Jaber, milieu de terrain de 25 ans en provenance du Maccabi Haïfa.

Une recrue ambitieuse pour muscler l'entrejeu

Le joueur s’engage pour renforcer un secteur clé, qui a souvent fait défaut la saison passée. Joueur cadre dans l’un des clubs les plus performants d’Israël, Jaber débarque dans le Forez avec un profil clairement identifié. Milieu défensif/relayeur, il est reconnu pour son intelligence de jeu, sa qualité de relance, sa discipline tactique et son volume de course. À Haïfa, il occupait un rôle essentiel dans le système en 4-2-3-1.

Mahmoud Jaber : profil, qualités et zone d'ombre

Si le nom de Jaber était encore peu connu du grand public français, le média israélien Eretz Sport, nous avait récemment dressé un portrait élogieux du joueur : « Mahmoud est un MDC/MC assez complet défensivement : gros travail de couverture, de relance, de remplacement des DC qui montent sur les corners, etc. Un taux de passes réussies quasi-inégalé en D1 israélienne, il est super discipliné malgré ses nombreux tacles (pas du genre à prendre des cartons bêtement). »

Un point faible est néanmoins pointé. Sa faible contribution offensive. Peu impliqué dans les buts ou passes décisives, il se distingue davantage par sa capacité à sécuriser le milieu. Mais aussi combler les brèches et empêcher les transitions adverses.

Recrue data-compatible et pièce manquante pour Horneland ?

Le profil de Jaber correspond parfaitement au virage analytique pris par l’ASSE avec l’arrivée de Jaeson Rosenfeld. Les données confirment le potentiel du joueur : 2449 minutes disputées cette saison en D1 israélienne. Un volume de jeu élevé, une fiabilité technique notable et une présence constante dans les duels au sol.

Dans un collectif stéphanois en quête de solidité et de constance au milieu, Mahmoud Jaber semble coacher toutes les cases d’un recrutement structuré et cohérent avec la nouvelle philosophie du club.

Le communiqué du club

"Né le 5 octobre 1999, Mahmoud Jaber débute sa carrière de footballeur sous les couleurs de l’Hapoël Kfar Saba où il côtoie Manor Solomon, milieu offensif de Tottenham, avant d’être rapidement repéré et orienté à 12 ans vers le centre de formation du Maccabi Haïfa, club quinze fois sacré Champion d’Israël. Joueur clé de sa génération, il ne tarde pas à se faire un nom avec les différentes équipes du club, remportant des titres avec les U16, les U17 et les U19 et disputant aussi la Youth League en 2017.

À l’issue de son cursus de formation, alors âgé de 19 ans, Mahmoud Jaber est prêté à l’Hapoël Nof HaGalil, pensionnaire de deuxième division, où il reste deux saisons de rang et dispute 67 rencontres. À l’été 2021, alors que son avenir semble s’écrire dans un autre club, il voit ses chances de s’imposer au Maccabi Haïfa grandir et saisit cette opportunité.

Depuis, le milieu de terrain a pris part à 124 rencontres avec son club formateur et été sacré Champion en 2022 puis 2023. Le joueur désormais âgé de 25 ans a également disputé des rencontres européennes, en Conférence League, en Europa League et lors de tours préliminaires de Champions League. Il compte par ailleurs 12 sélections avec Israël, dont certaines honorées tout récemment face à la Belgique et la France.

Milieu de terrain, Mahmoud Jaber est la première recrue du mercato estival stéphanois. Lié à l’ASSE jusqu’en 2029, le néo-Vert portera le numéro 5. Bienvenue !"