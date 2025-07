La victoire 3-1 contre Carouge en match amical n’a pas suffi à rassurer les supporters stéphanois. La blessure de Djylian N’Guessan vient ajouter une inquiétude majeure dans un secteur offensif déjà sinistré. Alors que Lucas Stassin n’est pas encore prêt, Horneland se retrouve avec une seule option fiable en pointe. Le mercato mené par l'ASSE pourrait-il s'emballer dans ce secteur de jeu...?

Le sourire laissé par la victoire face aux Suisses de Carouge a rapidement été effacé par une mauvaise nouvelle : Djylian N’Guessan a quitté prématurément ses coéquipiers, touché aux ischio-jambiers. Si le club n’a pas encore communiqué officiellement sur la gravité de la blessure, les premiers échos laissent craindre un claquage musculaire, synonyme d’absence jusqu'à mi-août, voire septembre. Une tuile de plus dans une préparation déjà marquée par un déficit flagrant de solutions offensives.

Avec les départs actés de Wadji et Sissoko, N’Guessan représentait une alternative sérieuse au poste d’avant-centre. Sa blessure contraint le staff à réorganiser ses plans et accentue la pression autour de Lucas Stassin, seul joueur au profil axial adapté aux exigences de Horneland.

Lucas Stassin : entre incertitude physique et message fort du coach

Mais là encore, rien n’est simple. Toujours en phase de reprise après une opération, Lucas Stassin n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la préparation estivale. Absent face à Carouge, incertain pour le prochain match amical, il reste un pari physique autant qu’un enjeu stratégique.

Interrogé sur la situation de son jeune attaquant, Eirik Horneland a été clair, voire incisif : "Je compte sur lui cette saison. Je pense qu'il restera. C'est un super joueur, il a 20 ans et a un long contrat avec nous (jusqu'en 2028). On a investi beaucoup d'argent pour le recruter. Il a fait six super mois et bien fini la saison, il faut construire là-dessus."

Un message fort à destination du joueur, mais aussi des suiveurs : l’ASSE veut miser sur la continuité et relancer un Stassin perçu comme un projet à long terme. Le joueur ne manque ni de qualités, ni de potentiel. Mais tant que sa condition physique ne lui permet pas de rejouer, l’équipe reste dangereusement dépendante d’un seul avant-centre.

Cardona seul en pointe, et après ?

Car aujourd’hui, seul Irvin Cardona semble réellement apte à tenir la barre de l’attaque. Mais le profil de l’ancien brestois interroge : à l’aise sur un côté ou dans un registre de second attaquant, il peine à peser dos au but ou à fixer les défenses, deux qualités essentielles dans le système direct voulu par Horneland.

Le club ne peut ignorer cette réalité. Malgré l'absence de rumeurs solides sur un renfort imminent, le staff et la cellule de recrutement travaillent en coulisses. La priorité serait donnée à un joueur jeune, à fort potentiel, en cohérence avec la politique sportive du club depuis plusieurs mois. Un profil à la Stassin donc, mais en capacité de s’intégrer rapidement à un collectif en reconstruction.

Aucun joueur du centre de formation ne semble pour l’heure en mesure de bousculer la hiérarchie. Ce qui accentue encore davantage l'urgence d’un renfort dans les prochaines semaines. Avec un championnat qui approche à grands pas, Horneland sait qu’il ne pourra pas entamer la saison avec un unique numéro 9 opérationnel.

ASSE : Un mercato qui pourrait urgemment cibler un buteur

L’ASSE joue gros sur ce début de saison. Après avoir reconstruit une partie de son effectif autour d’un projet sportif cohérent, le manque de profondeur au poste de buteur, en cas de départ de Stassin, pourrait compromettre l’élan retrouvé. Horneland, connu pour son exigence et son pragmatisme, a envoyé un signal clair : il veut un attaquant capable de jouer dans son registre, avec volume, impact et capacité de finition. Le mercato doit-il mener l'ASSE à accentuer ses recherches vers un tel profil ? C'est évident. Anticiper c'est diriger. Tant que Lucas Stassin est là, tout va ! Toutefois, un départ du buteur belge lors de ce mercato pourrait mettre l'ASSE dans l'embarras...

En attendant, l’entraîneur norvégien devra bricoler. Et espérer que Cardona tienne le cap, que Stassin revienne vite à 100 %, et que la blessure de N’Guessan ne soit pas plus grave qu’annoncé.