L’AS Saint-Étienne a confirmé avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah, initialement prêté par Sunderland lors du mercato d'été 2024. L’opération, estimée entre 6 et 7 millions d’euros, constitue l’un des plus gros investissements récents du club. Pourtant, la décision a surpris l’intéressé, qui ne s’attendait pas à rester après la relégation en Ligue 2.

Depuis cette officialisation, le milieu défensif de 23 ans n’a pas repris l’entraînement avec le groupe professionnel, exprimant ainsi son refus de poursuivre en Ligue 2. Si les dirigeants regrettent cette attitude, ils n’ont pas encore prononcé de sanction disciplinaire, préférant temporiser. Pour autant, la situation ne semble pas amenée à se débloquer, malgré l'annonce faite par le club ce jeudi. Le joueur n'est toujours pas revenu à L'Étrat.

Quel avenir pour Ekwah à l'ASSE ?

Parmi les options envisagées figure une mise à l’écart en équipe réserve si le joueur revenait s’entraîner. Toutefois, le club reste ouvert à une issue négociée, que ce soit par un transfert ou une renégociation, afin d’éviter un conflit prolongé. L'ASSE aurait également sondé le marché à ce poste.

De l'intérêt pour Ekwah dans ce mercato ?

Le dossier reste flou, d’autant que le joueur et son entourage s’expriment peu. Plusieurs formations européennes, dont Stuttgart, le Betis Séville, Braga, Ipswich Town ou encore l’Espanyol Barcelone étaient à l'affut en début de mercato, mais aucune offre formelle n’a encore été transmise.

Sunderland fait ses adieux à Ekwah

Le club de Sunderland a publié un communiqué pour confirmer le transfert définitif de Pierre Ekwah à l'ASSE. Kristjaan Speakman , directeur sportif des Black Cats s'est exprimé : « Pierre a rejoint le club l'été dernier pour jouer régulièrement et poursuivre sa progression. Il y est parvenu, et malgré une saison difficile pour Saint-Étienne, la décision de Saint-Étienne d'exercer cette option témoigne de son niveau de performance. Pierre nous a rejoint sans aucune expérience en équipe première ; il croyait en Sunderland, et nous croyions en lui. Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué dans sa carrière, et il jouit à juste titre de la plus haute estime de nos supporters. Nous lui souhaitons tous le meilleur pour la suite de sa carrière. »