De la Ligue 2 à la MLS en passant par l’Autriche et la Suisse, les anciens joueurs de l’ASSE se sont illustrés ce week-end, entre retours remarqués, buts décisifs et défaites lourdes.

Absent du onze titulaire en championnat depuis le 17 mai 2024 et la défaite des Verts à QRM (1-2) en J38 de Ligue 2, Anthony Briançon a signé son grand retour. Aligné d’entrée avec Pau face à Annecy, l’ancien capitaine stéphanois a disputé 87 minutes et contribué au succès 2-0 qui propulse son club en tête de Ligue 2. Une renaissance qui pourrait bien relancer sa saison après des mois compliqués dans le Forez.

Owusu découvre l’Autriche… et le RB Salzbourg

Prêté avec option d’achat au Grazer AK jusqu’en juin 2027, Beres Owusu a vécu une première agitée. Titularisé seulement trois jours après son arrivée, le défenseur central de 21 ans a vu son équipe réduite à dix dès la 27e minute après l’expulsion de Sadik Fofana. Résultat : une lourde défaite 5-0 contre le RB Salzbourg, privé de Lucas Gourna-Douath dont l’avenir reste incertain après un prêt à la Roma.

Buts en pagaille pour les anciens de l'ASSE

De l’autre côté de l’Atlantique, Jonathan Bamba a fait parler la poudre avec Chicago Fire, inscrivant un missile sous la barre pour son 4e but de la saison. Mais c’était sans compter sur Denis Bouanga, intenable cette année (16 buts en 27 matchs), qui a égalisé sur penalty pour sauver le point du match nul.

En Suisse, Lamine Fomba a ouvert son compteur avec le Servette de Genève, offrant le premier point du club en championnat (1-1). Pendant ce temps, Pierre-Emerick Aubameyang a régalé le Vélodrome : entré à la 65e minute, il a signé un doublé express pour offrir à l’OM un succès 3-1 contre Aston Villa.

𝟭𝗲𝗿 𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗙𝗼𝗺𝗯𝗮 🎯🔥 Ce dimanche, Lamine Fomba a ouvert son compteur sous le maillot servettien en égalisant face à GC 💪🇱🇻#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/J6ZzkiL20v — Servette FC (@ServetteFC) August 11, 2025

Ligue 1 et Ligue 2 : les autres Verts en action

Lors du match Nantes-Paris FC, Mostafa Mohamed a brillé face à Nantes avec un but et une passe décisive, malgré la défaite de ses couleurs à domicile (3-2). Jean-Philippe Krasso a quant à lui ouvert le score d’une belle volée avant de céder sa place à Mathieu Cafaro en fin de match. Enfin, en Ligue 1, le MHSC de Zoumana Camara a été accroché par le Red Star (1-1), avec Nathanaël Mbuku passeur décisif pour les Héraultais.