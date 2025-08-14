Pierre Ekwah est officiellement un joueur de l’ASSE. Le club a annoncé avoir levé l’option d’achat du milieu défensif.

L’été 2025 a vu l’option d’achat de Pierre Ekwah levée par l’ASSE, un investissement majeur estimé entre 6 et 7 millions d’euros, afin de le conserver au-delà de sa période de prêt en provenance de Sunderland. Cependant, cette décision, prise sans une communication claire, a profondément surpris le joueur : il ne s’attendait pas à rester après la relégation en Ligue 2.

Depuis la levée de l’option, Pierre Ekwah n’a pas regagné l’entraînement stéphanois, marquant ainsi son désaccord avec la perspective d’évoluer en Ligue 2. Les dirigeants du club, tout en déplorant ce comportement, n’ont pas immédiatement appliqué de sanctions disciplinaires, adoptant une posture ferme mais prudente.

Une sanction envisagée ?

Face à cette situation délicate, l’ASSE s’interroge sur les réponses possibles. Une sanction évoquée : reléguer Ekwah en équipe réserve s’il revient à l’entraînement. Mais le club reste également ouvert à des solutions apaisantes, comme une renégociation ou un transfert, pour éviter un bras de fer prolongé.

Intérêts extérieurs et sortie de crise improbable

Le flou règne quant aux intentions du joueur et de son entourage, qui ne font que peu de communication publique. Plusieurs clubs européens, dont le VfB Stuttgart, le Betis Séville, Braga, Ipswich Town et l’Espanyol de Barcelone, auraient manifesté un intérêt, sans qu’aucune offre concrète n’ait filtré à ce jour. L’option d’achat est officiellement levée, reste à savoir ce que comptent faire le joueur et le club pour régler cette situation.

Le communiqué de l’ASSE

"L'AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par Sunderland (Angleterre) l'été dernier.

Le milieu de terrain de 23 ans intègre officiellement l’effectif d'Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert."