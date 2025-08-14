L'ASSE affronte Rodez pour le compte de la seconde journée de Ligue 2. Après un nul 3-3 contre Laval en ouverture qui laisse des regrets, la première à domicile doit permettre de bonifier ce nul à l'extérieur. En attendant, l'entraîneur stéphanois s'est livré en conférence d'avant match sur la rencontre à venir, mais aussi sur ses recrues. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l'ASSE) : "Je pense que les joueurs sont assez bons. Nous avons des joueurs expérimentés, comme Ferreira, Chico Lamba et Anan, qui ont joué dans la division supérieure des pays où ils viennent. Ils devraient nous aider. Et aussi, la relation automatique entre les joueurs va venir, étape par étape, je pense, au cours des prochains mois. Effectivement, la défense était un point faible la saison dernière, mais je ne veux pas spécialement y penser. Je pense que cette saison, on a les défenseurs de qualité pour faire partie des bonnes défenses."

Un délai avant de vraiment lancer Stojkovic ?

Stojkovic est un joueur qui est très fort physiquement, très fort mentalement ici. Il nous arrive du Red Star de Belgrade comme Annan. C'est un joueur qu'on va essayer de développer sur les six prochains mois. Il est un joueur qui est assez... qui est intéressant. Il arrive avec un gros physique et il va lui falloir un petit peu de temps avant d'être complètement prêt. Mais on va travailler sur le sujet. Pour Strahinja, Stojkovic et Traoré, ce sont tous les deux des jeunes joueurs qu'on va chercher à développer. Vous les verrez évoluer un peu avec l'équipe professionnelle comme une équipe réserve. J'ai aimé l'équipe, car nous avons des jeunes talentueux qui viennent de l'Académie, et aussi Traoré et Stojkovic qui viennent de l'extérieur.