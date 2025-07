Fraîchement de retour en Ligue 2, l’ASSE compte s’appuyer sur le mercato pour étoffer son effectif et viser une remontée immédiate. Le club s’attend aussi à des départs mais souhaite conserver Lucas Stassin. Le belge ne semble pas très emballé par cette idée…

Un été qui s’annonce animé du côté de l'ASSE !

Une saison après avoir dépensé une vingtaine de millions d'euro durant le mercato, les dirigeants stéphanois ne semblent pas enclins à lever le pied cet été. Kilmer Sports est déterminé à donner à Eirik Horneland les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Le board stéphanois privilégie une base solide pour évoluer en Ligue 2. Irvin Cardona a en effet signé définitivement avec l’ASSE le 2 juin, après deux prêts concluants dans le Forez. Même chose pour Maxime Bernauer. Le défenseur représente un atout de choix pour la Ligue 2. Par ailleurs, le milieu de terrain Mahmoud Jaber a rapidement rejoint le Forez à la mi-juin. Le club a ensuite bouclé l’arrivée de Chico Lamba, jeune international espoirs portugais. Les Verts auraient dépensé près de 8 millions d’euros, bonus compris pour recruter le défenseur central d’Arouca.

Néanmoins, plusieurs départs sont attendus. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne semblent pas motivés à évoluer en deuxième division. De nombreux clubs se seraient déjà positionnés sur leurs profils. D’autres départs seront plus facilités par le club stéphanois. Le nom de Dylan Batubinsika est fréquemment évoqué comme partant ces dernières semaines. Ibrahim Sissoko et Pierre Cornud ont déjà quitté le club lors de ce mercato.

Stassin ne veut pas rester lors du mercato

Le jeune attaquant belge de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin, attire de plus en plus l’attention des cadors du top 5 européen à l’approche du mercato. Encore en Ligue 2, les Verts pourraient avoir du mal à retenir leur joyau. Selon L’Équipe, un club anglais serait déjà passé à l’offensive !

Avec 12 réalisations cette saison, Stassin s’illustre comme l’un des grands espoirs stéphanois. Leader du classement des meilleurs buteurs U21, il dépasse largement ses 8,02 expected goals, affichant une efficacité redoutable. Son calme face au but et son sens du placement traduisent une maturité impressionnante pour ses 19 ans.

Selon Sacha Tavoleri, en vue de la coupe du monde 2026, Lucas Stassin ne veut pas jouer en Ligue 2 cette saison. Plusieurs écuries allemandes et de Ligue 1 sont intéressées mais attendent des départs avant de dégainer.