Après trois saisons passées à Saint-Étienne, Anthony Briançon a tourné la page. En fin de contrat, l’ex-capitaine des Verts s’est engagé avec Pau. Avant de commencer cette nouvelle aventure, il s’est confié au Dauphiné Libéré sur son passage dans le Forez et les raisons de son départ.

Auteur de 57 matchs sous le maillot stéphanois, Anthony Briançon n’a disputé qu’une seule rencontre lors de la dernière saison. Une situation frustrante, sur laquelle il revient sans détour :

« Je ne l’ai pas super bien vécu. Déjà de la manière dont on me l’a annoncé. Fin août, à la fin du mercato, on m’a dit que je ne faisais pas partie des plans, ce que je peux comprendre, mais quand on reste sur deux saisons correctes comme on avait fait collectivement... »

« Le fait de m’annoncer cela surtout que j’étais capitaine et que cela se passait bien. Quand je n’ai pas eu la possibilité de partir puisque cela faisait tard pour le club, j’ai décidé de m’accrocher. »

« Il y a eu des moments compliqués où je ne pouvais pas jouer à cause de mon opération. J’étais revenu à un niveau correct et je n’ai jamais eu ma chance. Je n’ai pas du tout eu l’opportunité d’avoir du temps de jeu. Ce sont des choix, cela fait partie du football. »

Anthony Briançon : « Mon choix s’est rapidement tourné vers eux »

Sollicité par plusieurs clubs, y compris à l’étranger, Briançon a finalement opté pour un projet qu’il connaît bien. Le lien avec Pau a été rapide et naturel :

« Le coach m’a appelé, j’ai aussi eu le directeur sportif qui était intéressé. Mon choix s’est rapidement tourné vers Pau, par rapport au championnat. »

« Je connais des joueurs là-bas comme Antonin (Bobichon) avec qui j’ai joué à Nîmes et Esteban (Salles). J’ai pu travailler avec le coach (Nicolas Usaï) par le passé et je connais la passion qu’il a pour ce sport. »

« L’objectif est de se maintenir en Ligue 2. C’est un club ambitieux mais malgré tout c’est un championnat relevé et il faudra faire une belle saison pour se maintenir. »