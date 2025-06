La saison 2025-2026 s’annonce charnière pour l’ASSE. Entre relégation douloureuse, ambitions de rebond immédiat et réalités économiques, le mercato ASSE 2025 s’annonce agité. Petit tour d’horizon d’un effectif en pleine recomposition.

Alors que le mercato estival s’apprête à débuter, quelques certitudes émergent dans un effectif chamboulé. Plusieurs joueurs ont laissé entrevoir leur volonté de poursuivre l’aventure malgré la descente. Le club entend bien s’appuyer sur eux pour entamer une nouvelle reconstruction.

Les gardiens, Gautier Larsonneur et Brice Maubleu, forme un binôme qui fonctionne et joueront les cadres dans cette équipe. Tout comme Florian Tardieu, cadre du vestiaire et véritable relais de l’entraîneur sur le terrain. Maxime Bernauer et Irvin Cardona, fraichement recrutés, font office de cadre sur la ligne defensive et offensive. Ces cinq joueurs font également partie de ce noyau dur que le coach Eirik Horneland souhaite conserver.

Le recrutement de Mahmoud Jaber va dans ce sens également. Recruter des joueurs qui sauront jouer les leaders techniques ou de vestiaire.

Enfin, Augustine Boakye et Ben Old devraient poursuivre l'aventure. Après une saison d'adaptation, ils auront un rôle primordial à jouer pour aider l'équipe à remonter dans l'élite du football français.

Mercato ASSE 2025 : plusieurs départs probables à anticiper

Si certains éléments s’inscrivent dans le projet ligue 2, d’autres devraient profiter de leur cote pour s’envoler vers d’autres cieux. En premier lieu, Benjamin Bouchouari. En fin de contrat en juin 2026, il représente une valeur marchande intéressante. Après deux saisons solides en Ligue 2 et une première en Ligue 1, son profil plaît à plusieurs clubs. Le club devra trancher : prolonger ou vendre, au risque de le perdre libre dans un an.

Yvann Maçon, quant à lui, a été écarté du groupe en fin de saison par Horneland. Son départ semble inéluctable dès qu’une offre cohérente se présentera. Même cas de figure pour Ibrahim Sissoko. Le club souhaite se séparer de son imposant salaire et d’un joueur désormais hors du projet. Enfin, Pierre Cornud, qui peine à convaincre et pourrait servir à alléger la masse salariale.

Le cas Mickaël Nadé est particulier : malgré une prolongation l’été dernier, le défenseur souhaite quitter le club après la relégation. Il attire des convoitises en MLS et en Championship. Son avenir semble s’écrire loin du Forez.

Enfin, Batubinsika, très affecté par la fin de saison et le climat hostile à son encontre, souhaite changer d’air. Une séparation est envisagée si le club reçoit une offre satisfaisante. Plusieurs clubs surveillent la situation et pourrait dégainer.

Des départs déjà actés : Stassin et Davitashvili vers la sortie

Mais les plus grosses pertes viendront d’ailleurs. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, très convoités, quitteront l’ASSE cet été. Tous deux aspirent à disputer la Coupe du monde 2026 avec leurs sélections respectives. Le club, conscient de leur valeur, espère tirer une belle plus-value sur ces deux éléments, recrutés pour préparer l’avenir… mais déjà trop talentueux pour rester en Ligue 2.

Le board entend rentabiliser ces transferts tout en réinvestissant intelligemment pour bâtir un groupe cohérent, à l’image du travail entamé sous Horneland, jugé prometteur malgré l’échec du maintien.

Un mercato charnière pour le renouveau stéphanois

Entre certitudes, incertitudes et départs actés, le mercato ASSE 2025 s’annonce stratégique. Le club doit jongler entre impératifs financiers, ambition de remonter en Ligue 1, et gestion humaine d’un vestiaire meurtri.

L’été sera long et potentiellement agité, mais la ligne de conduite est claire : repartir sur des bases solides avec des joueurs impliqués, prêts à mouiller le maillot pour retrouver l’élite. Et surtout, éviter les erreurs du passé.