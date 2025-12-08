Lucas Stassin pourrait une nouvelle fois alimenter la rubrique Mercato cet hiver. L'attaquant de l'ASSE a longtemps été courtisé par le Paris FC. Propriété de la famille Arnault depuis quelques mois, le PFC pourrait revenir à la charge dans les semaines à venir. Pour autant, rien n'est moins sûr. Les dirigeants fortunés du club parisien n'ont pas apprécié leurs échanges avec leurs homologues stéphanois a priori.

L'été dernier, de nombreux clubs européens se sont penchés sur la situation de Lucas Stassin. Auteur de 12 réalisations en 28 matchs de Ligue 1, la seconde partie de saison du Belge a séduit. Parmi les prétendants les plus tenaces, le Paris FC a tenté plusieurs approches particulièrement offensives. À tel point qu'une offre de 26 millions d'euros (+ 3 millions d'euros de bonus) avait été évoquée par L'Équipe. Un montant réfuté mais qui démontre les moyens du PFC et la cote de l'attaquant stéphanois.

Stassin reste à Saint-Etienne

Du côté de l'ASSE, le message a toujours été clair : Lucas Stassin restera à Saint-Etienne. Une position que les dirigeants ont tenue jusqu'à la clôture du mercato estival.

Depuis, l'attaquant belge réalise une première partie de saison poussive. Alternant prestations décevantes, blessures occasionnelles, le tout ponctué par de belles éclaircies courant septembre. L'avenir de Lucas Stassin reste en suspens à quelques semaines d'un nouveau mercato. Accepter de vendre l'espoir belge ? Le conserver contre sa volonté ? La porte pourrait s'ouvrir mais pas à n'importe quelles conditions. Le marché des buteurs est compliqué. Huss Fahmy et ses hommes en sont conscients. Il faudra sortir le chéquier. Ce qui semble ne pas convenir à la famille Arnault et au Paris Football Club (PFC).

Antoine Arnault (PFC) fait passer un message à l'ASSE

Dans l'Équipe du jour, Antoine Arnault, questionné sur divers sujets. Les résultats du PFC sont très éloignés des attentes et des investissements estivaux. Une sortie médiatique étiat nécessaire pour affirmer que N'Golo Kanté souhaité rejoindre le PFC cet été.

Par ailleurs, il n'a pas souhaité répondre aux questions portant sur Lucas Stassin (ASSE). Toutefois, le quotidien précise que le joueur souhaite rejoindre le PFC avant de laisser l'actionnaire majoritaire du Paris FC préciser :

« Je n'aborderai pas le sujet (Stassin) (...) mais je profite de l'occasion pour passer un message. Ma famille n'est pas venue au Paris FC pour faire n'importe quoi et nous n'avons pas vocation ou ambition à être européen cette saison. Il n'est donc pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts et à créer une bulle. »

Ambiance.