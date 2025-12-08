Après sa cinquième défaite de la saison, l'ASSE a de nouveau déçu. Il reste une dernière rencontre à disputer pour boucler cette phase aller en demi-teinte. Le programme de la semaine est dévoilé.

Entre préparation du choc face à Bastia, déplacements des Féminines et matchs couperets pour les jeunes, le calendrier est chargé pour l'ASSE. Du côté des pros, la défaite à Dunkerque a laissé des traces. Le groupe va tenter de repartir de l’avant avec plusieurs séances à huis clos au centre Robert-Herbin. La réception de Bastia samedi soir à Geoffroy-Guichard sera capitale pour relancer une dynamique.

Les Féminines de l'ASSE ne sont pas en reste avec un déplacement périlleux à Fleury samedi, pendant que les U18 féminines disputeront un 32ᵉ de finale de Coupe Nike. Chez les garçons, les U18 entreront en lice en Coupe Gambardella dimanche.

Le club ouvrira au public quelques entraînements cette semaine, une belle opportunité pour les supporters de venir encourager les Verts et Vertes. Découvrez ci-dessous le planning complet du 9 au 15 décembre.

La semaine qui attend l'ASSE

Lundi 8 décembre

Soins et repos. Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 9 décembre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Mercredi 10 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

Jeudi 11 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Conférence de presse de l'ASSE avant ASSE - SCB (Ligue 2 BKT)

Vendredi 12 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

Les groupes pour affronter Bastia (Ligue 2 BKT) et #FCF91ASSE (Arkema Première Ligue)

Samedi 13 décembre

Arkema Première Ligue (Journée 10) : Fleury - ASSE au stade Robert-Bobin (17h)

Ligue 2 BKT (Journée 17) : ASSE - Bastia au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 14 décembre

Soins et entraînement des pros à huis clos

Coupe Gambardella Crédit Agricole (1er tour fédéral) : ASSE-ASPTT Dijon au stade Aimé-Jacquet (14h30)

Coupe Nike Féminine U18 (32es de finale) : ASSE - Le Puy au Parc des sports de l'Etivallière (14h30)

Source : asse.fr