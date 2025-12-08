Le monde du football offre son lot de belles histoires… et d'autres moins réjouissantes. Ancien joueur de l’ASSE, Mahmoud Bentayg a vécu des mois compliqués. Au point de rompre son contrat avec Zamalek !

Arrivé à l’été 2023 au poste de latéral gauche à l’ASSE, le Marocain Mahmoud Bentayg n’a jamais vraiment réussi à convaincre sous le maillot Vert. Lors de la fin du mercato estival 2024, il est finalement prêté au club égyptien de Zamalek. Si l’histoire avait plutôt bien commencé, elle s’est finalement mal terminée.

Deux trophées en l’espace d’un an pour l’ancien Stéphanois

Sous les couleurs de Zamalek, Mahmoud Bentayg a brillé la saison passée en remportant deux trophées avec son club. D’abord, la Supercoupe de la CAF en septembre 2024, remportée aux tirs au but (5-4) face à Al Ahly. Le latéral avait disputé l’intégralité de la rencontre. Quelques mois plus tard, en juin, c’est la Coupe d’Égypte que Bentayg a soulevée après une victoire contre Pyramids FC. Il avait joué 57 minutes lors de la finale, également conclue aux tirs au but.

Tout avait donc bien commencé pour Mahmoud Bentayg, dont l’option d’achat a même été levée cette année. Le Marocain de 26 ans a porté les couleurs de Zamalek à 42 reprises depuis son arrivée ! Cette saison encore, il a été régulièrement utilisé, délivrant deux passes décisives. Mais selon les informations de FootMercato, la situation s’est tendue ces dernières semaines.

Bentayg rompt son contrat avec Zamalek

En effet, d’après le média, la situation s’est détériorée : « Selon nos informations, Bentayg a décidé de rompre unilatéralement son contrat, lassé d’attendre des salaires qui ne venaient plus depuis plus de trois mois. »

Le joueur se retrouve donc aujourd’hui libre de tout contrat. Le Marocain pourrait même rapidement rebondir ailleurs. « Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe Arabe avec le Maroc, il ne manque pas de prétendants. Toujours selon nos informations, son profil a alerté plusieurs écuries du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Émirats) mais aussi quelques formations européennes, prêtes à saisir l’occasion de récupérer un joueur performant à moindre coût. »

Reste désormais à voir quel club s’offrira les services de Mahmoud Bentayg.