À la recherche d’un véritable buteur pour corriger ses lacunes offensives, le Paris FC pourrait tenter de nouveau d’attirer Lucas Stassin cet hiver. L’attaquant de l’ASSE, déjà courtisé l’été dernier, est toujours dans le viseur du club francilien.

Et si Lucas Stassin quittait finalement l'ASSE cet hiver ? Peu probable en l'état, mais il ne manquera pas de courtisans une fois encore.

Un Paris FC en embuscade

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC découvre les exigences du haut niveau. Actuellement 12e avec seulement 11 points après 10 journées, le club présidé par Pierre Ferracci n'est pas encore dans le Top 10. Malgré les investissements réalisés cet été (plus de 50 M€), les résultats restent irréguliers, et le rendement de l’attaque jugé insuffisant.

Avec seulement 9 buts inscrits en 10 rencontres, l’attaque parisienne peine à peser. Seul Ilan Kebbal tire son épingle du jeu (5 buts, 4 passes décisives), tandis que les autres éléments offensifs comme Simon, Geubbels ou Dicko déçoivent. Idem pour l'ancien attaquant de l'ASSE, JP-Krasso. Face à ce constat, la direction du club, épaulée par Marco Neppe, ex-Bayern Munich, nommé directeur sportif, s’active en coulisses.

Lucas Stassin toujours suivi

Parmi les pistes envisagées pour renforcer le secteur offensif, le nom de Lucas Stassin refait surface. L’attaquant belge de l’ASSE, déjà approché cet été, avait donné son accord au Paris FC. Une offre de 26 M€ + 3 M€ de bonus avait alors été formulée, mais rejetée par les Verts, qui comptaient sur leur jeune buteur pour la saison en Ligue 2.

Le contexte a évolué depuis. Stassin s'est retrouvé sur le banc face à Pau. Il a pu observer à la belle prestation de son concurrent Joshua Duffus. Rien n'indique pour autant que la hiérarchie serait bousculée à la pointe de l'attaque stéphanoise.

L’ASSE peut-elle se permettre de vendre cet hiver ?

Rien n’indique que l’ASSE souhaite se séparer de Stassin. Au contraire. La direction de l'ASSE s'est montrée ferme : Lucas Stassin ne partira pas cette saison. Les dirigeants ont les moyens de le retenir. Et peu probable de les voir céder cet hiver après avoir refusé des approches très intéressantes l'été dernier.

Le Paris FC ne désespère pas de s’attacher les services du buteur qu’il cherche depuis l’été. Et Lucas Stassin reste une cible prioritaire. Mais le PFC serait bien inspiré d'étudier d'autres pistes au risque de se trouver face à un interlocuteur qui ne souhaite pas négocier.

