Le Borussia Dortmund a rejeté une offre record de Brentford pour Maximilian Beier. Un coup dur pour les Anglais, qui lorgnent désormais Lucas Stassin. Mais l’ASSE n’entend pas céder son attaquant belge.

Brentford croyait tenir son renfort offensif. Avec une proposition estimée à 45 millions de livres sterling pour Maximilian Beier, le club anglais avait mis le paquet pour convaincre le Borussia Dortmund. Mais le BVB s’est montré inflexible et a refusé l’offre, jugeant l’international allemand trop précieux pour être bradé. Résultat : Brentford doit rapidement activer ses pistes alternatives pour renforcer son secteur offensif.

Et parmi ces pistes, un nom ressort avec insistance : Lucas Stassin, le jeune attaquant belge de l’AS Saint-Étienne. Déjà suivi en Angleterre, son profil plaît par sa jeunesse, sa marge de progression et son efficacité devant le but.

Lucas Stassin dans la short list de Brentford

À seulement 20 ans, Lucas Stassin a su s’imposer dans le projet stéphanois. Son volume de jeu, sa capacité à attaquer la profondeur et son sens du but en font une cible crédible pour Brentford, qui aime miser sur des joueurs à fort potentiel de revente.

D’après plusieurs médias comme l'Équipe, Stassin figure dans la short list du club londonien, qui cherche activement une alternative après l’échec du dossier Beier.

Mais si Brentford envisage de passer à l’action, rien ne garantit que l’ASSE se laisse séduire.

L’ASSE prête à se montrer inflexible

À Geoffroy-Guichard, le dossier est clair : Stassin n’est pas à vendre. L’ASSE a déjà envoyé un message ferme au marché estival, et ce nouvel intérêt anglais ne devrait pas faire vaciller la direction forézienne. L’attaquant belge est perçu comme une pièce maîtresse du projet de survie et de relance stéphanois. Le céder serait un pari trop risqué, même face à une belle offre financière.

De plus, l’ASSE sait que Brentford ne devrait pas revoir sa proposition à la hausse après le refus de Dortmund pour Beier. Une situation qui pourrait finalement tourner à l’avantage des Verts, capables de conserver leur buteur et d’affirmer leur ambition sportive.

En résumé, si Brentford a échoué avec Beier et lorgne désormais sur Lucas Stassin, les Verts semblent décidés à verrouiller leur joyau belge. Reste à voir si le mercato tiendra toutes ses promesses ou si une nouvelle offensive anglaise viendra compliquer le dossier à 3 jours de la clôture de celui-ci.