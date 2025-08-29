L’avenir de Lucas Stassin à l’ASSE reste incertain. Depuis plusieurs semaines, le buteur belge attire l’attention de clubs étrangers, dont Brentford, désireux de renforcer son secteur offensif. Le quotidien L’Équipe évoquait même son nom comme une cible sérieuse pour les Bees. Mais un rebondissement majeur pourrait changer la donne.

Annoncé dans le viseur de Brentford, l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin ne semble pas être une priorité pour le club anglais, qui a lancé une offensive record sur Max Beier du Borussia Dortmund.

Lucas Stassin (ASSE) et Brentford : un intérêt refroidi

Brentford cherche activement un avant-centre pour préparer l’avenir. Dans ce contexte, Lucas Stassin, recruté par l’ASSE à l’été 2024, avait été identifié comme un profil intéressant. Jeune, travailleur et doté d’un sens du but prometteur, l’ancien joueur d’Anderlecht avait les qualités pour séduire la Premier League.

Cependant, malgré l’intérêt affiché, le dossier n’a pas véritablement avancé ces derniers jours. Les dirigeants anglais explorent désormais d’autres pistes, reléguant l’attaquant stéphanois au second plan.

Max Beier, priorité numéro une de Brentford

Selon Sky Sports, Brentford a franchi un cap en formulant une offre record de 45 millions de livres sterling (plus de 50 M€) pour s’attacher les services de Maximilian Beier, jeune attaquant allemand du Borussia Dortmund. Une proposition colossale, jamais vue dans l’histoire du club, qui témoigne de leur volonté de frapper fort sur le marché.

Si le Borussia venait à accepter, Beier deviendrait la recrue phare du projet anglais. Pour Stassin, cela signifierait que la piste Brentford s’éloigne, du moins pour le moment.

Quel avenir pour Stassin à l’ASSE ?

Cette situation laisse Lucas Stassin dans une position délicate. L’attaquant cherche une porte de sortie s'offrir une possibilité de disputer la coupe du monde 2026, mais l’opportunité Brentford semble pas encore très chaude. L’ASSE, de son côté, reste attentive. Le club du Forez est fermé à un départ, sauf en cas d'offre pharaonique que seul la fin de mercato peut offrir.

Alors que le mercato bat son plein, Stassin reste en attente, dans l’ombre de dossiers plus médiatiques. Pour les Verts, cela pourrait être une chance de conserver encore un peu leur attaquant belge… à moins qu’un autre club européen ne se manifeste rapidement.