L’AS Saint-Étienne est en tête de la Ligue 2 avec 7 points après trois journées. Ce vendredi soir, la 4e journée promet des affiches décisives pour confirmer ou bouleverser le haut du classement, en attendant les affiches du samedi. Voici les résultats de ce vendredi soir.

La Ligue 2 reprend ses droits ce vendredi soir avec une série de rencontres qui pourraient déjà donner un tournant au classement. Si l’ASSE, leader grâce à sa différence de buts (+5), ne joue que samedi à 20h, ses concurrents directs sont attendus sur le front. Pau, Nancy et Troyes, tous à égalité avec 7 points, espèrent profiter de cette 4e journée pour prendre provisoirement les commandes.

Ligue 2 : la lutte derrière Saint-Étienne s’intensifie

Pau, dauphin des Verts, se déplace sur la pelouse de Nancy dans un duel au sommet entre le 2e et le 3e du classement. Une rencontre qui s’annonce déjà capitale : le vainqueur pourrait mettre la pression sur Saint-Étienne en prenant la tête. Derrière, Troyes, actuel 4e, se rend à Dunkerque (13e), avec l’ambition d’enchaîner après un bon début de saison. Clermont (5e) se déplace à Laval (12e), un match piège face à une équipe encore en quête de sa première victoire.

Dans le ventre mou, Montpellier (9e) affronte Amiens (7e), deux équipes qui ont mal démarré mais qui restent à portée du podium. Une victoire pourrait relancer leur dynamique et les ramener au contact des places de tête. Même objectif pour le Red Star (6e), qui reçoit Annecy (11e) avec l’occasion de s’installer dans le top 5. De leur côté, Le Mans et Reims, actuellement à 4 points, guettent un faux pas des leaders pour se rapprocher.

Rodez et Boulogne déjà en danger ?

En bas de tableau, Rodez (14e) et Boulogne-sur-Mer (18e) s’affrontent dans un duel crucial pour le maintien. Les Ruthénois veulent enfin lancer leur saison après deux défaites, tandis que Boulogne cherche désespérément son premier point. Plus haut, Guingamp, Grenoble et Bastia devront également réagir pour ne pas s’enliser dès ce début de championnat.