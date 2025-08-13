Auteur de prestations solides depuis plusieurs saisons, Mahdi Camara ne cesse de se faire remarquer. L’ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne, aujourd’hui pilier du Stade Brestois, attire l’attention de plusieurs clubs depuis le printemps dernier. L’OGC Nice qui aurait trouvé un accord avec le joueur semble être en passe de se faire doubler.

Formé dans le Forez, Camara s’est imposé comme un cadre incontournable à Brest. Âgé de 26 ans, il a confirmé sa montée en puissance depuis l’arrivée d’Éric Roy sur le banc breton. Sa constance, son volume de jeu et son engagement font de lui l’un des milieux les plus complets de Ligue 1 sur les deux derniers exercices.

Plus que ses statistiques, c’est son profil de milieu « box to box », solide défensivement et percutant offensivement, qui séduit. « C’est un joueur d’équipe, fiable et apprécié des entraîneurs », résume Jacky Bonnevay, ancien adjoint à l’ASSE. Son coach actuel ne cache pas son ambition pour lui : « Mahdi finira forcément par rejoindre un grand club », assure Éric Roy.

Un départ inévitable dans ce mercato d’été ?

Lié à Brest jusqu’en 2027, Camara dispose d’un bon de sortie accordé par ses dirigeants. Les discussions autour de son avenir se multiplient, mais l’intéressé reste focalisé sur sa progression. Arrivé en prêt en 2022 après la relégation de l’ASSE, il s’est mué en leader discret et exemplaire, gommant certaines lacunes techniques et renforçant son influence sur le terrain.

Nice, en quête d’un milieu de terrain au profil énergique et polyvalent, en a fait l’une de ses priorités estivales. Estimé à environ 8 millions d’euros, Camara ne resterait pas insensible à l’idée de rejoindre un club engagé dans les qualifications pour une compétition européenne. Fabrice Hawkins (RMC Sport) annonçait un accord entre les Aiglons et l’ancien milieu de l’ASSE.

Camara parti pour rester en Bretagne ?

Si Nice avait un accord avec le joueur, ils n’en avaient pas avec Brest. Les aiglons ne sont pas le seul club français à avoir un accord contractuel avec le joueur. Selon RMC Sport, le Stade Rennais serait également sur le coup et accélère les discussions avec les brestois. Habib Beye aurait convaincu le milieu formé à Saint-Etienne de ne pas traverser la France mais seulement la Bretagne dans ce mercato. Un transfert à hauteur de 8 millions d’euros est évoqué.

L’ASSE suit avec attention ce mouvement puisqu’un pourcentage à la revente a été négocié lors du départ de Mahdi Camara vers Brest il y a 3 ans.