Blessé au genou durant la préparation estivale, Un jeune gardien prometteur de l’ASSE, va devoir observer plusieurs mois de repos. Retour sur le parcours atypique d’un talent à suivre de très près.

Il y a des trajectoires qui échappent aux schémas classiques du football de haut niveau. Celle de Joseph Derache (voir le portrait ici), né en 2007, en fait partie. Loin des centres de formation dès le plus jeune âge, c’est à 11 ans qu’il chausse ses premiers crampons, après avoir pratiqué... le handball. Un sport qu’il a abandonné, malgré une stature déjà impressionnante, sans y avoir occupé le poste de gardien. C’est dans son village, au CA Peymeinade, qu’il prend sa première licence de football en U12. D’entrée, il opte pour la cage, une révélation.

Après deux saisons convaincantes, il est repéré par l’AS Cannes. Il y évolue en U15 R1 puis en U16 R2, avant de se faire remarquer lors d’un match contre le Cavigal de Nice. Une prestation XXL qui lui ouvre les portes du club formateur azuréen.

De la Côte d’Azur à l'ASSE, un palier franchi

À Nice, Joseph continue son ascension. Il joue en U16 puis U17, et se voit même surclassé en U17 National. Il ne passe pas inaperçu : il est sélectionné comme gardien pour la ligue régionale méditerranéenne U16 et surtout, élu meilleur gardien toute catégorie confondue de la région sud par Génération Prodige à l’issue de la saison 2023-2024. Une distinction qui confirme son potentiel et attire l’œil des recruteurs stéphanois.

Recruté à l’été 2024 par l’AS Saint-Étienne, il intègre d’abord le groupe réserve de Razik Nedder durant toute la préparation estivale. Les week-ends, il redescend avec les U19 Nationaux, sa catégorie d’âge, pour accumuler du temps de jeu. À noter également ses apparitions aux entraînements avec le groupe professionnel, preuve d’une intégration rapide et de la confiance du staff.

Une blessure à surmonter, mais l’avenir reste vert

Hélas, la malchance a frappé. Durant cette intense préparation estivale, Joseph Derache s’est blessé au genou, nécessitant une opération chirurgicale. Une blessure sérieuse qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Une pause forcée dans un parcours jusqu’alors en constante progression, mais rien qui ne semble pouvoir éteindre sa détermination.

La résilience fait partie de l’ADN des grands gardiens, et tout porte à croire que Joseph saura transformer cette épreuve en force. À seulement 17 ans (il aura 18 ans au 30 août prochain), il a déjà démontré un mental à toute épreuve et une progression fulgurante. Nul doute qu’il reviendra plus fort.

Bon rétablissement Joseph, Le peuple Vert est derrière toi !