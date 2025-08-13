Après huit années passées dans son club formateur, Joshua Duffus a publié un message d’adieu sur Instagram. Arrivé à Saint-Étienne depuis plusieurs semaines pour s’entraîner, l’attaquant, qui attendait sa double nationalité anglaise et jamaïcaine, semble désormais plus proche que jamais de porter officiellement le maillot vert.

Sur son compte Instagram, Duffus a pris le temps de remercier chaleureusement Brighton qui a accompagné ses débuts dans le football professionnel : « Après 8 ans au club, il est temps de dire au revoir. J’aimerais remercier tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans pour tout votre soutien tout au long de mon séjour ici et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci 💙 ». Un message simple, sincère et lourd de sens pour celui qui quitte un environnement dans lequel il a grandi, évolué et appris son métier.

Un départ préparé, une arrivée attendue

Si Duffus n’est pas encore officiellement Stéphanois, c’est avant tout à cause d’un détail administratif. Comme déjà évoqué, l’ASSE doit composer avec la règle stricte de la LFP concernant le nombre de joueurs extra-communautaires autorisés sur une feuille de match en Ligue 2 (deux maximum). Duffus, qui semble désormais jamaïcain, bénéficie de l’accord de Samoa qui le rend non-comptabilisé dans cette limite… mais le temps d’obtenir les documents officiels retardait sa signature.

En attendant, le joueur s’entraîne depuis plusieurs semaines avec le groupe d’Eirik Horneland, multipliant les séances pour s’intégrer dans le collectif et assimiler les principes de jeu. Une manière pour lui de déjà se mettre au niveau, physiquement comme tactiquement, avant de pouvoir débuter officiellement la saison.

Un profil séduisant pour l’attaque stéphanoise

À seulement 20 ans, Joshua Duffus est un attaquant prometteur, à la fois percutant et doté d’une belle vitesse de pointe. Son arrivée à Saint-Étienne s’inscrit dans la volonté du club de renforcer un secteur offensif encore en recherche de variété et d’efficacité. Les premiers échos de ses séances d’entraînement sont positifs : implication, adaptation rapide et qualité technique.

Un message qui résonne aussi à Saint-Étienne

En remerciant les fans de son ancien club, Duffus laisse également entrevoir une officialisation de son arrivée à l'ASSE. À l’ASSE, tout le monde attend avec impatience de voir ce que le jeune attaquant jamaïcain pourra apporter, une fois son transfert officialisé. Sa présence ce samedi, face à Rodez, paraît plus que probable désormais. Pour l’heure, Duffus continue de se préparer à l’ombre, mais tout porte à croire que ce message d’au revoir marque en creux le début d’une nouvelle histoire… en Vert.