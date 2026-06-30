L’ASSE renforce son organisation avec l’arrivée de Lucas Derveaux. Le jeune dirigeant intègre le staff de l’équipe professionnelle en qualité de Player Manager. Une fonction essentielle pour faciliter l’intégration des nouveaux joueurs et accompagner les Verts dans leur quotidien, sur et en dehors des terrains.

L’AS Saint-Étienne poursuit la structuration de son environnement autour du groupe professionnel. Lucas Derveaux rejoint le staff des Verts en tant que Player Manager comme indiqué sur le site officiel. Un poste devenu incontournable dans les clubs professionnels, où l’accompagnement humain des joueurs occupe une place de plus en plus importante.

Ce poste existait déjà au sein du club mais c'est une première qu'un salarié y consacre l'intégralité de son temps. Ce rôle était avant gérer par les membres de l'intendance de l'équipe professionnelle.

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Sa mission sera d'accueillir les nouvelles recrues et de simplifier leur installation dans la région stéphanoise. Recherche de logement, démarches administratives, inscription des enfants à l'école, découverte de leur nouvel environnement... Lucas Derveaux sera l'interlocuteur privilégié des joueurs et de leurs familles afin de leur permettre de se concentrer pleinement sur leurs performances sportives.

Lucas Derveaux arrive avec une solide expérience du football professionnel

Lucas Derveaux possède déjà un parcours riche dans le football français. Il a débuté au sein de l'Amiens SC, où il a occupé plusieurs fonctions pendant près de trois ans.

D'abord stagiaire au service marketing, il est ensuite devenu Assistant Team Manager en alternance avant d'occuper le même poste à temps plein. Cette première expérience lui a permis de découvrir les exigences du quotidien d'un club professionnel et de travailler au plus près des joueurs et du staff.

Il rejoint ensuite l'ESTAC Troyes en janvier 2022. Pendant près de trois ans, il y exerce d'abord les fonctions de Player Care Support, avant d'être promu Coordinateur Opérationnel Football. Une évolution qui témoigne de la confiance accordée à son travail et de ses compétences dans la gestion opérationnelle d'un effectif professionnel.

Une expérience internationale avant de rejoindre l'ASSE

Dernière étape de son parcours avant Saint-Étienne : le Hajduk Split. Depuis novembre 2024, Lucas Derveaux occupait le poste de Consultant – Football Operations au sein du prestigieux club croate. Cette expérience à l'étranger lui a permis d'élargir ses compétences dans un environnement différent et de découvrir de nouvelles méthodes de fonctionnement.

Fort de ce bagage acquis en France comme à l'international, il revient désormais en Ligue 2 pour relever un nouveau défi avec les Verts.

Son arrivée s'inscrit dans la volonté de l'ASSE de professionnaliser encore davantage son organisation autour de l'équipe première. Dans un football moderne où les détails font souvent la différence, l'intégration rapide des nouvelles recrues constitue un enjeu majeur. En facilitant leur adaptation à leur nouvel environnement, Lucas Derveaux contribuera indirectement à leur permettre d'être performants le plus rapidement possible sous les couleurs stéphanoises.

Une arrivée discrète, mais qui pourrait rapidement s'avérer précieuse dans le fonctionnement quotidien du groupe professionnel dirigé par Ian Cathro.

Source : Profil LinkedIn de Lucas Derveaux