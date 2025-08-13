Comme annoncé en exclusivité, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a officialisé l’arrivée de Joshua Duffus pour renforcer son secteur offensif. À 20 ans, l’attaquant anglais représente un pari prometteur qui vient dynamiser le mercato stéphanois. Les Verts n’étaient pas les seuls sur le dossier

Formé à Brighton sous la direction de Roberto De Zerbi, Duffus se distingue par sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur, sa vision du jeu et ses qualités de pivot. Un profil de “9 moderne” qui correspond à la stratégie du club : bâtir un effectif jeune et compétitif, capable de viser la montée dès cette saison.

Un nouvel attaquant arrive à l’ASSE

Ce renfort tombe à point nommé alors que l’ASSE doit composer avec les absences de Djylian N’Guessan et Lucas Stassin, ainsi que les départs non remplacés de Sissoko et Wadji. Courtisé par Francfort et Leverkusen il y a quelques mois, Duffus a privilégié le projet stéphanois afin de bénéficier de temps de jeu. Sa mobilité, son sens collectif et sa finition ont séduit la cellule de recrutement et l’entraîneur Horneland, soucieux de renouveler l’animation offensive tout en anticipant l’avenir.

Présent à L’Étrat depuis plusieurs semaines, l’attaquant a déjà participé à deux rencontres amicales en attendant son passeport jamaïcain. Libre de tout contrat, il a pu évoluer avec les Verts en préparation, mais n’a pas disputé la reprise du championnat faute de pouvoir homologuer son engagement. Joshua Duffus est désormais Vert jusqu’en 2029.

Cette signature illustre la discrétion mais aussi l’efficacité de l’ASSE sur ce mercato. Après avoir sécurisé plusieurs prolongations et ajusté son secteur défensif, le club poursuit sa quête de profils à fort potentiel, adaptés aux contraintes budgétaires de la Ligue 2, afin de construire un effectif équilibré.

Duffus était convoité dans ce mercato

Joshua Duffus aurait attiré l’attention de plusieurs clubs prestigieux selon Ben Jacobs. En Ligue 1, le RC Strasbourg se serait positionné, tandis qu’en Championship, Norwich City, Swansea City et Preston North End auraient également manifesté leur intérêt.

L’attaquant anglais, très courtisé, aurait par ailleurs décliné des propositions émanant du City Football Group, privilégiant l’opportunité stéphanoise pour la suite de sa carrière. Ce choix témoigne de sa volonté de s’inscrire dans un projet correspondant à ses ambitions sportives et à son temps de jeu.