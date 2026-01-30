Attendue avec impatience et annoncée en exclusivité sur notre site, l’arrivée d’Abdoulaye Kanté à l’AS Saint-Étienne est désormais officielle. Le jeune milieu défensif ivoirien, en provenance de Middlesbrough, devient le premier renfort hivernal du club stéphanois.

L’AS Saint-Étienne a donc choisi d’activer une piste suivie de longue date. À 20 ans, Abdoulaye Kanté rejoint le Forez avec l’objectif de densifier un entrejeu fragilisé ces dernières semaines, notamment par les blessures et un effectif réduit au poste de numéro six.

Formé à Troyes avant un transfert en Angleterre à l’été 2025, le milieu défensif retrouve la Ligue 2 après une première expérience en Championship. Son arrivée s’inscrit dans une volonté claire du club : apporter de la jeunesse, de l’impact et une solution immédiate à un secteur clé du jeu.

Abdoulaye Kanté : " J’aime déjà ce Peuple Vert"

Enfin arrivé, Abdoulaye Kanté s’apprête désormais à découvrir son nouvel environnement, ses coéquipiers et le contexte particulier d’un club toujours engagé dans la course à la montée. Voici les premiers mots de la nouvelle sentinelle stéphanoise :

Abdoulaye Kanté : "Je me sens bien depuis mon arrivée ici, où tout le monde m’a bien accueilli et s'est montré très bienveillant. Je viens avec l’ambition d’aider le club à monter dans l’élite ! J’aime déjà ce Peuple Vert, et ensemble, j’espère que nous atteindrons nos objectifs !"

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Abdoulaye est un joueur que l'on suit depuis un moment, avec lequel les contacts datent de plusieurs mois. Il connaît bien notre championnat et nous apporte un profil de milieu défensif que l'on recherchait, celui d'un joueur qui apprécie récupérer des ballons. C'est un jeune élément, certes, mais capable d'apporter son expérience dans ce championnat."

L'ASSE tient enfin son milieu défensif. Un poste en souffrance depuis l'épisode Pierre Ekwah. L'ancien troyen débarque en prêt avec option d'achat. Le montant de l'option n'a pas été révélé.

Source : asse.fr