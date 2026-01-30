Cette fois, c’est officiel et validé sur le plan réglementaire : Abdoulaye Kanté est qualifié pour porter le maillot de l’AS Saint-Étienne dès ce samedi soir face à Boulogne-sur-Mer. Arrivé cette semaine dans le Forez en provenance de Middlesbrough, le milieu défensif ivoirien pourra immédiatement renforcer un secteur fragilisé par les blessures et le manque de profondeur.

Un timing parfaitement maîtrisé par la direction stéphanoise. Si l’officialisation de son arrivée est intervenue ce vendredi 30 janvier, le dossier administratif du joueur avait été anticipé et transmis dans les délais impartis, permettant à l’ASSE de respecter les règles strictes de qualification imposées par la LFP.

Le dossier de Kanté validé dans les temps

Selon le règlement des compétitions professionnelles, un joueur est qualifié pour évoluer en Ligue 2 deux jours après l’enregistrement de son dossier administratif, à condition que l’ensemble des pièces exigées ait été transmis dans les délais. Dans le cas d’un prêt international, comme celui d’Abdoulaye Kanté, la réception du certificat international de transfert constitue également une étape obligatoire.

L’ASSE a bouclé l’ensemble de ces formalités avant la date butoir, rendant le joueur pleinement éligible pour la 21e journée de championnat. Une bonne nouvelle pour le club qui n’avait enregistré aucune arrivée depuis le début du mercato hivernal, malgré des besoins identifiés depuis plusieurs semaines.

Un renfort attendu dans un contexte tendu

L’arrivée d’Abdoulaye Kanté intervient dans un contexte tendu pour les Verts. Touché à Reims, Mahmoud Jaber est indisponible, et l’entrejeu stéphanois manquait cruellement de solutions au poste de sentinelle. Formé à Troyes, transféré l’été dernier à Middlesbrough pour trois millions d’euros, Kanté n’entrait plus dans les plans du staff anglais et cherchait du temps de jeu.

À 20 ans, le milieu défensif arrive avec un double objectif : se relancer sportivement et aider l’ASSE à rester dans la course à la montée. Son prêt, assorti d’une option d’achat conditionnée notamment à une éventuelle accession en Ligue 1, s’inscrit dans une logique à la fois immédiate et peut-être à plus long terme.

Une première réponse attendue sur le terrain

Reste désormais à savoir si Abdoulaye Kanté sera directement lancé dans le grand bain dès ce samedi à Geoffroy-Guichard. En effet, il a participé à la séance de ce matin avec le collectif. Dans une semaine marquée par les tensions autour de l'avenir d'Eirik Horneland et une pression croissante sur le vestiaire, sa qualification offre au moins une certitude : l’ASSE dispose enfin d’un renfort opérationnel.