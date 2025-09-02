Après avoir tenté sans succès de recruter Lucas Stassin, le Paris FC garde un œil sur un autre jeune talent de l’ASSE : Djylian N’Guessan. Le club francilien pourrait profiter de la règle du joker pour avancer.

Le Paris FC, racheté récemment par la famille Arnault (LVMH) et le groupe Red Bull, a animé la dernière journée du mercato en s’attaquant au dossier Lucas Stassin. Une offre de près de 30 M€ avait même été évoquée, mais l’ASSE a fermé la porte à un départ de son buteur belge.

Le promu parisien, qui ne compte pas s’arrêter là dans sa stratégie ambitieuse, aurait désormais tourné son attention vers Djylian N’Guessan à en croire les informations de l'Equipe.

N’Guessan, un profil qui séduit

Formé à l’ASSE, N’Guessan (17 ans) reste un jeune attaquant au potentiel intéressant, capable d’évoluer sur le front de l’attaque. Bien que freiné par une blessure musculaire cet été, il demeure perçu comme une pépite en devenir.

Selon le journaliste Loïc Tanzi, le Paris FC envisage sérieusement son recrutement, cette fois via la fenêtre joker, qui permet encore aux clubs français de recruter un joueur en dehors des dates officielles du mercato.

L’ASSE face à une nouvelle sollicitation

Du côté stéphanois, la prudence reste de mise. Après avoir repoussé les assauts pour Stassin, l’ASSE ne souhaite pas fragiliser davantage son secteur offensif. Mais face aux moyens financiers du Paris FC et à la volonté du joueur de gagner du temps de jeu, un scénario reste ouvert.

Un challenge d'autant plus compliqué pour l'ASSE que le joueur et son entourage ne sont pour l'heure pas disposé à accepter la prolongation de contrat proposée par les dirigeants stéphanois.

Paris FC, un projet séduisant

Avec déjà plusieurs renforts de renom cet été (Lees-Melou, Moisés Simon, Geubbels…), le Paris FC affiche clairement ses ambitions cette saison. Le club parisien veut se stabiliser en Ligue 1 et n’hésite pas à miser sur de jeunes talents pour l’avenir.

N’Guessan pourrait-il devenir le prochain coup de la nouvelle ère parisienne ? Réponse dans les prochains jours. En l'état, il est peu probable de voir Kilmer Sports Ventures accepter de se séparer d'un de ses joyaux.

Source : Loïc Tanzi dans l'Equipe du Soir