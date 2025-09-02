Semaine palpitante du côté de l'ASSE. Fin de mercato. Trêve internationale et plusieurs matchs au programme. Découvrez ce qui attend les Verts cette semaine.

La semaine de l'AS Saint-Etienne sera marquée par le repos des joueurs d'Eirik Horneland mais surement pas de ses dirigeants. Le mercato français a fermé ses portes ce lundi à 20 heures. D'autres joueurs pourront encore espérer trouver une porte de sortie dans d'autres championnats où il est encore possible de recruter.

Plusieurs joueurs vont rejoindre leur sélection respective. C'est notamment le cas d'Irvin Cardona qui va découvrir la sélection maltaise ! Par ailleurs, les féminines, les U17, les U19 et la Réserve joueront ce week-end !

ASSE : Programme de la semaine

Lundi 1er septembre

Soins

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 2 septembre

Entraînement des pros ouvert au public à l'Étrat (10h30) et entraînements des pros féminines à huis clos

Mercredi 3 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h)

Jeudi 4 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h)

Vendredi 5 septembre

Entraînement des pros féminines à huis clos

ASSE.fr : Le groupe pour #FCNASSE (Arkema Première Ligue)

Samedi 6 septembre

U17 National (Journée 3) : Clermont - ASSE au stade Gabriel-Montpied 2 (15h)

Arkema Première Ligue (Journée 1) : Nantes - ASSE au stade Marcel-Saupin (17)

National 3 (Journée 3) : Orléans - ASSE au stade de la Source 2 (18h30)

Dimanche 7 septembre

U19 National (Journée 3) : ASSE - Olympique Rovenain au stade Aimé-Jacquet (13h)

Source : asse.fr