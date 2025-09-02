Le mercato estival a fermé ses portes en France ce lundi 1er septembre à 20 h. Attaquée pour Lucas Stassin, l'ASSE n'a pas plié. Elle a conclu son mercato avec une équipe qui fait figure d'ogre pour la Ligue 2. Retrouvez le bilan de tous les mouvements des Verts cet été.

Après deux mois et demi très intenses, le mercato estival a fermé ses portes ce 1er septembre à 20 heures dans l'Hexagone. Redescendue en Ligue 2, l'ASSE a fait figure d'ogre par rapport au reste des équipes de la division. Sur les 32,4 millions dépensés par les 18 clubs de l'antichambre du football français cet été, 25 l'ont été par les Verts. Ceci selon Transfermarkt. Le mercato le plus onéreux de l'histoire du club, sans aucune contestation possible après les 23 millions dépensés. C'était lors de l'été 2024-2025. Mieux encore, les Stéphanois sont parvenus à conserver leurs joueurs les plus bankables. Cela donne une certaine idée du sérieux du projet que souhaite mener Kilmer Sports Ventures.

Stassin intransférable jusqu'au bout

Véritable symbole de l'intransigeance de la direction cet été : le dossier Lucas Stassin, 12 buts et 4 passes décisives la saison dernière. Alors que le Belge n'avait pas caché sa volonté d'évoluer dans l'élite d'un championnat sur la saison 2025-2026, bien qu'il soit attaché au club, les dirigeants stéphanois n'ont jamais bronché. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le cas du jeune attaquant a été géré d'une main de maître. Huss Fahmy et sa bande sont allés jusqu'à refuser une dernière offre du Paris FC ce lundi 1er septembre. Un non ferme retrouvé dans la gestion du cas Zuriko Davitashvili. Ce dernier est lui aussi resté au club malgré plusieurs offres.

De quoi donner à Eirik Horneland un matériel indécent pour la Ligue 2. À tel point que les Verts sont comparés au Paris Saint-Germain de la division par les entraîneurs des autres formations. Car en plus d'avoir conservé ses deux meilleurs joueurs, l'ASSE a activé les options d'achats de Maxime Bernauer et Irvin Cardona. Elle a aussi recruté Mahmoud Jaber, Joshua Duffus, Joao Ferreira, Ebenezer Annan, Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic. Au total, 10 arrivées pour 14 départs du club.

Le récapitulatif de l'été de l'ASSE

Arrivées

Chico Lamba (22 ans, Arouca, D1 portugaise) : 6 millions d'euros

Pierre Ekwah (23 ans, Sunderland, D1 anglaise) : 6 millions d'euros (levée d'option d'achat)

Joao Ferreira (24 ans, Watford, D2 anglaise) : 3 millions d'euros

Irvin Cardona (27 ans, Augsbourg, D1 allemande) : 2,5 millions d'euros (levée d'option d'achat)

Strahinja Stojkovic (18 ans, Étoile Rouge de Belgrade, D1 serbe) : 2,3 millions d'euros

Ebenezer Annan (22 ans, Étoile Rouge de Belgrade, D1 serbe) : 2 millions d'euros

Mahmoud Jaber (25 ans, Maccabi Haïfa, D1 israélienne) : 2 millions d'euros

Maxime Bernauer (27 ans, Dinamo Zagreb, D1 croate) : 1,2 million d'euros (levée d'option d'achat)

Joshua Duffus (20 ans, Brighton, D1 anglaise) : transfert libre

Lassina Traoré (18 ans, Diambars FC, D2 sénégalaise) : montant non dévoilé

Départs

Mahmoud Bentayg (25 ans, Zamalek, D1 égyptienne) : 1 million d'euros

Pierre Cornud (28 ans, Maccabi Haïfa, D1 israélienne) : 850 000 euros

Darling Bladi (21 ans, Real Bétis, D1 espagnole) : transfert libre

Yunis Abdelhamid (37 ans, AS FAR Rabat, D1 marocaine) : fin de contrat

Léo Pétrot (28 ans, Elche, D1 espagnole) : fin de contrat

Anthony Briançon (30 ans, Pau FC, Ligue 2) : fin de contrat

Ibrahim Sissoko (29 ans, VFL Bochum, D2 allemande) : transfert libre

Louis Mouton (23 ans, Angers SCO, Ligue 1) : fin de contrat

Ibrahima Wadji (30 ans, Turan Tovuz, D1 azerbaïdjanaise) : fin de contrat

Lamine Fomba (27 ans, Servette FC, D1 suisse) : montant non dévoilé

Ayman Aiki (20 ans, SC Bastia, Ligue 2) : montant non dévoilé

Beres Owusu (21 ans, Grazer AK, D1 autrichienne) : prêt avec option d'achat

Boubacar Fall (24 ans, sans club) : fin de contrat