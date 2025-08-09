Absent à Laval pour une suspension écopée en fin de saison dernière, Benjamin Bouchouari est également touché physiquement. Blessé au dos, le marocain est inapte à reprendre la compétition. Évoque parmi les joueurs de l’ASSE sur le départ dans ce mercato, son nom est désormais associé à un club engagé dans les qualifications pour l’Europa League.

Ces dernières semaines, l’ASSE doit composer avec plusieurs dossiers sensibles concernant ses joueurs : Pierre Ekwah, Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin ou encore Paul Eymard font parler dans le Forez. La situation de Benjamin Bouchouari, récemment associé à l’Olympique Lyonnais où Trabzonspor attire également l’attention.

Un départ envisageable dans ce mercato

Arrivé du Roda JC, le milieu marocain est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2026. Faute de prolongation envisagée, le club pourrait être contraint de le vendre pour éviter un départ libre. Ses performances ayant séduit, plusieurs clubs se sont intéressés à lui dès juillet. Parmi eux, Girona FC, qui attire particulièrement Bouchouari en raison de son attrait pour la Liga. Cependant, la formation espagnole n’a pas encore concrétisé son intérêt. À l’inverse, Trabzonspor est allé plus loin, formulant une offre supérieure à 3 millions d’euros hors bonus. Les discussions, prometteuses, ont néanmoins été interrompues.

Par la suite, Foot Mercato a évoqué un intérêt de l’OL, affirmant que l’entourage du joueur de 23 ans aurait pris contact avec le club lyonnais. Si cela laisse supposer des échanges, Hugo Guillemet, journaliste de L’Équipe spécialiste du mercato lyonnais, a rapidement tempéré la rumeur. Interpellé sur X, il a que l’OL n’explorait pas la piste menant à Benjamin Bouchouari.

Cette déclaration refroidit donc l’hypothèse d’un transfert chez le rival historique et apaise les craintes de certains supporters stéphanois. Pour mémoire, la dernière vente directe entre l’ASSE et l’OL remonte à 2009, avec le transfert de Bafétimbi Gomis pour 15 millions d’euros.

Bouchouari vers la Grèce ?

En pleine lutte pour une qualification en Ligue Europa face au Wolfsberger AC, le PAOK Salonique prépare aussi son mercato. Parmi les pistes, le média Sport24 évoque le nom Benjamin Bouchouari, le milieu marocain de 23 ans évoluant à Saint-Étienne.