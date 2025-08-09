L'ASSE affrontait Laval ce samedi à 20h pour le compte de la première journée de Ligue 2. Les Verts ont concédé un match nul frustrant (3-3). Voici les mots de l'entraîneur stéphanois à l'issue du match.

On a commencé cette rencontre de manière correcte. Avec le ballon, en première période, on a été plutôt à l'aise. On prend malgré tout ce premier but, en donnant une opportunité de contre, et sur un long ballon mal négocié, on en concède un deuxième. On ne peut pas accepter de prendre de tels buts. Mais on s’est montré dangereux, on a eu des opportunités pour marquer des buts. À 2-2, on savait qu’on pouvait encore marquer, mais aussi encaisser, car Laval avait de belles phases de transition auxquelles il faut donner du crédit.

En deuxième période, on a fait preuve d’un peu de passivité. On fait des changements qui avaient pour objectif de nous permettre de reprendre le contrôle du ballon. La rencontre a été assez débridée, avec des occasions des deux côtés. Défensivement, il y a encore trop d’espaces entre nos joueurs, les lignes sont trop étirées. Au final, ce nul ne peut pas nous satisfaire mais on doit construire là-dessus.

Augustine Boakye et Ebenezer Annan, tout comme Aïmen Moueffek, sont sortis avec des crampes. Ces joueurs ont encore besoin de minutes de jeu pour progresser physiquement mais leurs prestations sont déjà encourageantes. J’ai dit avant le lancement de saison que sur le plan physique, le début de saison pourrait être un peu difficile. Petit à petit, on va arriver à notre plein régime. Ce n’est pas facile de jouer un match avec une équipe qui doit composer avec des absences et qui accueille de nouveaux joueurs. Mais ce groupe compte de bons joueurs de football, quand ils connectent, ils font de belles choses ensemble.