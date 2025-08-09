Pour son entrée en lice en Ligue 2 ce samedi 9 août, l’ASSE a concédé un match nul spectaculaire à Laval (3-3), malgré des éclairs offensifs prometteurs. Un premier test riche en émotions, mais qui rappelle aux Verts l’urgence de corriger certaines failles défensives.

La rencontre démarre sur les chapeaux de roues au stade Francis-Le-Basser. Dès la 3ᵉ minute, Irvin Cardona se procure une première opportunité après une ouverture en profondeur, sans parvenir à conclure. Laval réagit rapidement : à la 10ᵉ, Appiah, bien servi par Boakye, oblige Gautier Larsonneur… pardon, Samassa à s’employer pour détourner en corner. Les Verts répondent dans la foulée, avec Moueffek qui accélère plein axe et sert Ben Old pour une frappe puissante repoussée par le portier lavallois.

Mais ce sont les Tangos qui frappent les premiers : sur un centre précis, Malik Tchokounté place une tête imparable pour ouvrir le score (1-0). L’ASSE ne se laisse pas abattre et réagit onze minutes plus tard. Moueffek, encore lui, s’infiltre dans la surface et trouve Cardona, qui égalise d’un plat du pied maîtrisé (1-1). Portés par cette égalisation, les Stéphanois prennent l’avantage sur une frappe limpide de Boakye (1-2). Malheureusement, un penalty concédé par Nade permet à Tchokounté de signer un doublé et de ramener Laval à hauteur avant la pause (2-2).

Boakye et Old font le show

Au retour des vestiaires, Laval impose un pressing haut, mais les Verts trouvent la faille grâce à une action parfaitement construite. Nade casse la première ligne et sert Old, qui s’appuie sur Boakye. Le Ghanéen accélère et offre un caviar à Old, dont la frappe croisée trompe Samassa (2-3). Boakye, omniprésent, manque de peu le but du break sur une frappe enroulée.

Horneland tente alors de verrouiller en lançant Ferreira, El Jamali, Miladinovic et Davitashvili. À la 76ᵉ, Annan déborde côté gauche et centre pour Ferreira, dont la reprise frôle le cadre. Le break semblait proche, mais les Verts vont le payer cher.

Un coup de billard cruel en fin de match

Alors que l’ASSE croyait tenir sa première victoire, Laval arrache l’égalisation à la 89ᵉ minute sur un corner mal négocié par la défense stéphanoise. Une série de contres favorables profite aux Tangos, qui poussent le ballon au fond pour un score final de 3-3.

Un scénario frustrant pour les Stéphanois, capables de fulgurances offensives mais encore fragiles derrière. De quoi nourrir des regrets… et rappeler que la route sera longue dans cette saison de Ligue 2.