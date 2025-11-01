Avec les recrutements d'Annan et Ferreira l'été dernier, l'ASSE avait fait du poste de latéral une priorité. Parmi les nombreuses pistes observées, celle d'un jeune burkinabé n'a pas abouti. Recruté par Lorient, Arsène Kouassi est l'une des révélations de Ligue 1.

Plombée par une défense indigne de la Ligue 1 la saison dernière, avec 77 buts encaissés en 34 matches, l'ASSE avait fait de son secteur défensif une priorité l'été dernier. De ce fait, les Verts avaient lancé de nombreuses pistes, que ce soit pour des défenseurs centraux ou des latéraux. Il faut dire que, entre autres, Yunis Abdelhamid, Yvann Maçon ou encore Dennis Appiah étaient loin de donner satisfaction la saison passée.

L'ASSE ciblait un autre latéral gauche africain

C'est pourquoi la direction stéphanoise n'a pas hésité à sortir le chéquier lors du mercato estival. Révélation de l'Euro espoirs avec le Portugal, Chico Lamba est venu renforcer la défense centrale. Il a été recruté contre six millions d'euros (plus deux de bonus). Sur les ailes, Joao Ferreira et Strahinja Stojković ont signé pour jouer à droite. Ebenezer Annan a été recruté pour occuper le poste de latéral gauche. En tout, trois arrivées pour plus de dix millions d'euros au rendement mitigé depuis le début de la saison. L'ASSE en est déjà à 17 buts encaissés en douze journées.

Quoi qu'il en soit, parmi les nombreuses pistes étudiées par la direction stéphanoise l'été dernier, l'une d'entre elles cartonnent en Ligue 1. Recruté contre 1,2 million d'euros pour le FC Lorient, Arsène Kouassi est l'une des révélations du début de saison. Arrivé en provenance de l'AC Ajaccio, le jeune latéral gauche burkinabé se distingue par sa capacité à répéter les efforts. Son niveau technique lui permettant de se placer comme le troisième meilleur dribbleur du championnat. Un profil explosif et un jeune joueur (21 ans) à fort potentiel que l'ASSE avait clairement ciblé l'été dernier, comme l'explique le journal L'Équipe.

"Un choix purement sportif"

Mais Arsène Kouassi, également surveillé par le Stade Brestois, n'a pas hésité une seconde avant de s'engager avec les Merlus. « Lorient a formulé la proposition financière la plus basse. C'est un choix purement sportif, par rapport au système de jeu notamment. Lorient évolue avec des pistons et on a voulu aller dans un système ou il pourrait s'épanouir, a justifié son agent, Ahmed Touma. Le discours du coach (Olivier Pantaloni) était clair et net : rien ne sera donné, le plus méritant jouera. Tant qu'on se fait confiance par le travail, on n'a pas peur de tenter des coups et des défis. »

Un gros coup tenté par l'ASSE et qui n'a finalement pas abouti. Reste à voir, dans le futur, si les Verts pourront se mordre les doigts d'avoir manquer Arsène Kouassi.