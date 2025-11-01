À l’approche de la rencontre face au Red Star, ce mardi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à boucler une semaine décisive à 3 rencontres. Les stéphanois vont prendre la direction de la région parisienne ce week-end En conférence de presse, Eirik Horneland a abordé ce match de la 13ᵉ journée de Ligue 2.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Quand on regarde l'équipe, seul et Annan, Ferreira et Larsonneur ont joué tous les matchs. Je pense que la condition physique, l'état de fraîcheur des troupes sera au rendez-vous."

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “La même énergie attendue samedi ? Je m'attends toujours à ça, mais on ne l'obtient pas toujours. C'est dommage qu'on n'ait pas montré plus souvent. J'espère que ce match est une étape dans notre saison et qu'on va retrouver ce même état d'esprit, cette même énergie et ce même enthousiasme qu'on a affiché contre Pau. C'est toujours plus facile de gommer les mauvais détails quand la base est là, quand l'énergie est au rendez-vous.

Marquer six buts, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé certaines attaques, et j'ai aimé qu'ils partagent des moments devant les buts. J'ai vu un esprit collectif. On sait qu'on est capable de marquer beaucoup de buts. Même si ce n'était pas le cas sur les dernières rencontres, on sait que cette équipe en a la capacité. C'est aussi pour ça que j'apprécie de ne pas avoir concédé de buts cette fois-ci. Avoir une bonne défense est très important pour construire de la stabilité."

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Après Annecy, il fallait rebondir. Il fallait qu'on montre plus de choses, plus de certitudes pour nous comme pour nos supporters. C'était la première étape. Les deux matchs qui vont arriver contre le Red Star et Troyes. Il faudra que ce soit exactement la même chose, montrer qu'on veut se battre pour le maillot, qu'on veut se battre pour l'équipe et atteindre nos objectifs.

Nous devons trouver la stabilité dans la performance et essayer de remonter le niveau."