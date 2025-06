Selon Le Progrès, l'ASSE suit de près le jeune latéral droit de l'AC Ajaccio, Tony Strata (20 ans). S'il a confirmé cette saison qu'il disposait d'un potentiel intéressant, le natif de Marseille reste relativement méconnu. L'occasion de se pencher sur le profil de ce latéral polyvalent.

Tony Strata est né à Marseille. Après être passé par Air Bel, Burel et Istres, c'est à Ajaccio qu'il poursuit sa formation. Il débarque sur l'île de beauté en 2021 où il porte les couleur des U19 de l'ACA. À 19 ans, il est lancé en Ligue 1. Le club corse connait une saison galère et se trouve logiquement relégué en Ligue 2. Lancé face à Rennes le 21 mai 2023, il attendra la L2 pour s'imposer en défense. Ce franco-roumain a la particularité de pouvoir jouer dans les deux couloirs.

Strata, "un diamant à polir"

En seconde division, il continuera sa progression en s'affirmant comme une option de plus en plus viable pour son entraineur Olivier Pantaloni. Après 18 apparitions, l'ACA décide de le sécuriser en lui offrant son premier contrat professionnel. Johan Cavalli, coordinateur sportif déclare alors : "C’est un diamant qu’il a fallu polir. Tony a eu sa chance et il a prouvé toutes ses qualités. Avec les professionnels, il a su montrer qu’il était capable d’être régulier dans ses performances. Il mérite amplement son contrat professionnel. C’est un joueur qui est complet, il a de l’énergie, de l’agressivité dans le bon sens du terme, il gagne des duels et sait ressortir les ballons. Tony dispose de toutes ses qualités »

Une polyvalence à la Maçon (ASSE)

Olivier Pantaloni tenait également un discours élogieux à son égard dans Corse-Matin : "C'est un joueur sur lequel on compte énormément, car il a de réelles qualités, un excellent état d'esprit. Le problème, c'est que sur le côté droit, il y a Momo Youssouf qui est indétrônable. À un certain moment, on lui a laissé sa chance côté gauche où on n'était pas satisfait des prestations. On l'a essayé et il s'est imposé. Il n'est pas gêné du tout, il est très l'aise techniquement.

Quand on joue à 4 derrière, les latéraux doivent être des défenseurs avant tout. Chaque fois qu'il prend le couloir, et il ne le pend pas souvent, c'est à bon escient. Moi, c'est ce que j'apprécie. Il est avant tout défenseur dans l'âme et ensuite, il est contre-attaquant. Et pas l'inverse comme beaucoup de défenseurs latéraux ont du mal à comprendre aujourd'hui, notamment dans un système à 4 défenseurs."

Un milieu de terrain reconvertit

Le principal intéressé précisait dans le même article :

"J'ai commencé au milieu de terrain, en 6 ou en 8, mais maintenant, c'est fini, je suis bien sur les côtés. Droite ou gauche, ça me dérange pas. Je ne dirais pas que je suis à l'aise des deux pieds, mais je m'en sors du gauche. Peu importe où on me met, le tout c'est de jouer !"

2024-2024, la confirmation en Ligue 2

Tony Strata confirmera qu'il a toutes les qualités pour évoluer au plus haut niveau en s'imposant à l'ACA. Il sort d'une saison avec 28 apparitions dont 17 en tant que titulaire. Une évolution régulière qui attire les convoitises et séduit l'ASSE.

Starta, défenseur et contrattaquant pour l'ASSE

Parmi les latéraux de Ligue 2, Tony Strata se positionne dans le haut du panier sur de nombreux critères offensifs :

Dribbles réussis (74e percentile) et dribbles tentés (78) : il figure dans le top 25 % des latéraux les plus entreprenants balle au pied.

Passes clés (65), tirs dans la surface (57), centres précis (47) et longs ballons précis (78) : il participe activement à la construction et à la création d’occasions.

Tirs hors de la surface (73) : statistique plutôt rare pour un latéral, preuve qu’il n’hésite pas à se projeter.

Dans un rôle offensif, Strata surpasse la majorité de ses homologues sur les contributions dans les 30 derniers mètres.

Un latéral qui doit encore progresser

Côté défensif, Tony Strata se situe en revanche en dessous de la moyenne des latéraux de Ligue 2 :

Duels aériens (8) et duels au sol (23) : il figure parmi les latéraux les moins performants dans les contacts.

Tacles gagnés (27) et interventions défensives (26 en dégagements, 27 en interceptions) : des chiffres modestes, qui traduisent des lacunes à corriger pour évoluer dans un registre plus complet.

Du potentiel à faire grandir... à l'ASSE ?

Tony Strata est l’un des latéraux de L2 les plus dangereux balle au pied, avec un volume de jeu offensif supérieur à la moyenne de son poste. Son profil de contre-attaquant et sa capacité à percuter font de lui un atout dans un système à pistons ou une défense à trois. S’il veut franchir un cap, il devra toutefois gagner en efficacité défensive. Mais à seulement 20 ans, il possède des qualités qui attirent déjà l’œil des recruteurs.

Notons qu'il avait parfaitement muselé Nathanaël Mbuku lorsqu'il a croisé l'ASSE la saison dernière. A suivre !