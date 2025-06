À quelques jours de leur entrée en lice face au Panama, la sélection guadeloupéenne poursuit sa montée en puissance à l’approche de la Gold Cup 2025. Réunis pour une préparation express de quelques jours, Yvann Maçon a affiché son optimisme lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 11 juin.

Si le temps de préparation est court, la détermination et la sérénité sont bien là. À l’image d’un des nouveaux cadres de l’effectif guadeloupéen : « J’ai vraiment confiance en l’équipe et en moi, je n’ai pas forcément de stress et je sais qu’on a de bons joueurs, un bon groupe. Maintenant faut qu’on trouve certains automatismes et c’est ce qu’on travaille depuis 5 jours. »

Dans un groupe soudé, les automatismes commencent à se dessiner, même si l’urgence du calendrier impose une efficacité maximale dans les séances d’entraînement. Mais le lien humain joue aussi son rôle dans cette dynamique positive.

Maçon parle d'un groupe uni, entre retrouvailles et esprit de famille

Au-delà du terrain, c’est aussi une aventure humaine que vivent les Gwadaboys. Entre complicité retrouvée et soutien familial, l’atmosphère semble propice à l’exploit.

Yvann Maçon : « Ça fait vraiment du bien de retrouver mes potes d’enfance, le groupe vit bien. J’ai toute ma famille qui réside en Guadeloupe, ça fait du bien de les voir et ils pourront voir de plus près ce qu’on est capable de faire. Ca aura plus de signification pour moi de jouer pour ce maillot car j'ai grandi ici. »

L’environnement affectif joue ici un rôle central. Jouer pour son île, devant ses proches, offre une motivation supplémentaire. Les Gwadaboys veulent prouver qu’ils ont toute leur place dans cette compétition continentale.

Objectif Panama : un premier test attendu

Le départ pour Los Angeles est prévu ce jeudi 12 juin. Là-bas, le sélectionneur Jocelyn Angloma mettra la dernière main à la préparation de son groupe, avant un duel décisif contre le Panama.

« Maintenant on attend le début de ce tournoi avec beaucoup de positivité et de l’assurance. L'objectif, c'est de se qualifier pour les quarts parce qu'il y a des grosses écuries maintenant à la Gold Cup et essayer d'aller le plus loin possible. Mais le premier objectif, c'est de sortir de la phase de poule. »

Un ton résolument confiant, à l’image de l’ensemble du groupe. Le match d’ouverture face au Panama, prévu pour ce samedi 14 juin, marquera le premier tournant de cette Gold Cup pour la Guadeloupe. Angloma et ses hommes veulent entamer la compétition sur une note positive et ne cachent pas leurs ambitions.