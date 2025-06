Promu en Ligue 2 après trois ans de purgatoire, l’AS Nancy-Lorraine va retrouver le monde professionnel sans pouvoir compter sur son public. En cause, une série de sanctions disciplinaires liées à des débordements lors de la saison dernière. Un coup dur pour le club lorrain.

La fête aura été de courte durée pour l’AS Nancy-Lorraine. Fraîchement promu en Ligue 2 après trois saisons passées en National, le club lorrain devra disputer ses quatre premiers matches à domicile à huis clos, comme l’a révélé L’Est Républicain ce jeudi. Une sanction déjà actée par la commission fédérale de discipline de la FFF, à laquelle pourrait s’ajouter deux matches supplémentaires, toujours en attente d’une décision définitive.

En cause, l'utilisation massive de fumigènes lors du match face à Aubagne, le 18 avril dernier, au stade Marcel-Picot. Environ 250 engins pyrotechniques avaient été allumés en tribunes à l’occasion de l’anniversaire du groupe de supporters Saturday FC. Un acte festif, mais sanctionné sévèrement par les instances disciplinaires.

Une sanction en cascade pour l'AS Nancy-Lorraine

Le club dirigé par Pablo Correa devra composer avec ce handicap de taille dès la reprise du championnat. Le huis clos s’appliquera aux quatre premières réceptions de la saison 2025-2026, dans un stade Marcel-Picot qui avait pourtant retrouvé une belle affluence cette année (plus de 10 000 spectateurs en moyenne en National).

Et ce n’est peut-être pas fini : deux matches à huis clos supplémentaires sont dans les tuyaux. La FFF étudie en ce moment l’appel interjeté par l’ASNL, après une première sanction infligée à la suite d’incidents entre supporters lors d’un match contre Sochaux, en février dernier. Si la commission confirme cette seconde sanction, Nancy débutera sa saison avec six matches à domicile sans son public.

Une mauvaise nouvelle… pour l’ASSE aussi ?

Pour l’AS Saint-Étienne, qui retrouvera Nancy cette saison en Ligue 2, la nouvelle a aussi son importance. L’absence du public nancéien pourrait peser dans la balance sportive, notamment pour les équipes adverses. En déplacement à Marcel-Picot, les Verts – comme d'autres clubs ambitieux – pourraient profiter d’un contexte plus neutre, loin de l’ambiance habituellement animée du kop lorrain.

Mais au-delà de l’aspect sportif, c’est un signal inquiétant pour tous les clubs de Ligue 2 : les autorités disciplinaires durcissent leur ligne face aux débordements, même festifs. Dans un championnat de plus en plus exposé médiatiquement, la moindre incartade peut coûter cher. Toutefois, on l'a vu, l'ASSE semble enfin adopter une stratégie qui rassure la commission de discipline. Pour preuve, les derniers évènements survenus à Geoffroy-Guichard et qui ont donné lieu à peu, voire aucune sanction pour les kops.

Un handicap pour le maintien

Le club lorrain, qui visera le maintien pour sa première saison post-National, devra rapidement trouver des solutions pour compenser l’absence de son douzième homme. Sans soutien à domicile, l’effet d’ascenseur peut s’accélérer. Pablo Correa devra donc s’appuyer sur l’expérience de son groupe et une solidité à l’extérieur pour ne pas hypothéquer le début de saison.

À Marcel-Picot, les supporters devront patienter avant de retrouver leurs Rouge et Blanc. Et dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, ces points laissés en route pourraient peser lourd en fin de saison.