Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne entame un mercato décisif pour retrouver l’élite. Entre ajustements ciblés et convoitises autour de certains joueurs, les premières décisions tombent déjà du côté de L’Étrat.

Les recruteurs stéphanois explorent déjà de nouvelles pistes pour renforcer l’effectif. Le mercato est lancé, et à Saint-Etienne, l’objectif est clair : rebondir sans tarder.

Le message est clair : l’ASSE refuse de subir sa descente et veut rebondir rapidement. La première confirmation forte est venue dès le 2 juin avec la levée de l’option d’achat d’Irvin Cardona. L’attaquant, désormais lié au club jusqu’en 2028, symbolise l’ambition de bâtir un secteur offensif solide au cœur du projet de remontée.

L’ASSE a décidé de conserver Maxime Bernauer. Le défenseur arrivé en prêt du Dynamo Zagreb en janvier a vu son option d'achat être levé. Il est désormais lié au club jusqu'en 2027. Mahmoud Jaber, milieu israélien du Maccabi Haifa devrait suivre. D'autres renforts sont attendus.

L'ASSE en pince pour Tony Strata

Régulièrement en difficulté dans ses couloirs, l'ASSE se penche également sur le poste de latéral droit. Dennis Appiah et Yvann Maçon restent pour l'heure sous contrat. Rien n'assure qu'ils seront tous les deux encore dans l'effectif stéphanois la saison prochaine. Dans cette attente, les dirigeants de l'AS Saint-Etienn se penche sur un jeune prospect en Ligue 2.

Selon les informations du Progrès, "Tony Strata. Âgé de 22 ans, le latéral d’Ajaccio sort de deux saisons sérieuses avec 46 matchs de Ligue 2 et entre dans les profils qui intéressent l’ASSE."

Strata pour l'avenir du couloir droit ?

Tony Strata est un jeune arrière droit de 20 ans, né à Marseille et international U21 roumain. Formé à l’AC Ajaccio, il s’est imposé progressivement au sein de l’effectif corse, totalisant 28 matchs en Ligue 2 cette saison, après une première expérience prometteuse l’an passé (18 matchs). Rapide, combatif et capable d’évoluer aussi à gauche, il cumule déjà plus de 5 400 minutes en pro. Estimé à 400 000 €, Strata peut séduire. Il fait partie des jeunes latéraux les plus prometteur de Ligue 2. De quoi attirer naturellement l’attention de l'ASSE.