À l'essai depuis plusieurs semaines comme annoncé sur notre site, Mourtada Gueye passe professionnel à l’ASSE. Le jeune défenseur central sénégalais, qui s’est distingué ces dernières semaines avec la Génération Verte, a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2029.

À seulement 18 ans, Mourtada Gueye franchit déjà une étape importante dans sa jeune carrière. Arrivé récemment dans le Forez, le défenseur central a rapidement montré des qualités intéressantes avec le groupe Réserve de l’AS Saint-Étienne. Ses prestations lors des séances d’entraînement et des matchs de préparation ont convaincu le club stéphanois.

Le Sénégalais devient ainsi l’un des nouveaux visages de la Génération Verte. Une promotion qui récompense plusieurs semaines convaincantes sous le maillot vert.

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Mourtada Gueye, un défenseur sénégalais prometteur

Originaire de Touba, au Sénégal, Mourtada Gueye a commencé sa formation à la Be Sport Academy. Il rejoint cette structure à l’âge de 14 ans. Une académie locale réputée pour accompagner de jeunes joueurs vers le haut niveau et alimenter régulièrement le football sénégalais en nouveaux talents.

Du haut de son mètre 85, le défenseur possède déjà un profil intéressant pour évoluer dans l’axe. Son arrivée à Saint-Étienne lui permet désormais de franchir un nouveau cap dans un environnement particulièrement exigeant.

Ces dernières semaines, Mourtada Gueye a eu l’occasion de se montrer avec la Génération Verte. Le jeune Sénégalais a notamment trouvé le chemin des filets face à Andrézieux-Bouthéon au cours du mois d’août. Une réalisation qui vient s’ajouter à des prestations jugées suffisamment convaincantes pour lui permettre de poursuivre l’aventure dans le Forez.

Le passage par la Réserve constituera désormais la prochaine étape de son développement.

Mourtada Gueye s'engage avec l'ASSE jusqu'en 2029

Mourtada Gueye va donc poursuivre sa progression avec le groupe Réserve de Sylvain Gibert, pensionnaire de National 2. Son premier contrat professionnel vient officialiser son intégration dans le projet stéphanois.

Cette signature s’inscrit dans la volonté de l’ASSE de faire émerger de nouveaux talents au sein de la Génération Verte. Ces dernières années, plusieurs jeunes joueurs formés ou accompagnés par le club ont ainsi franchi le cap du professionnalisme. L’ASSE avait notamment officialisé en juin dernier le premier contrat professionnel de Medhy Lutin Zidée, lui aussi engagé jusqu’en 2029.

Pour Mourtada Gueye, le chemin reste évidemment encore long. Le défenseur doit maintenant confirmer son potentiel au fil des rencontres avec la réserve stéphanoise. Le National 2 lui offrira un cadre idéal pour continuer à progresser et découvrir un niveau plus exigeant.

Après avoir quitté le Sénégal pour rejoindre la France, le jeune joueur franchit donc une nouvelle marche. Mourtada Gueye est désormais officiellement professionnel à l’AS Saint-Étienne, avec un contrat qui le lie aux Verts jusqu’en 2029. Une première étape importante pour ce jeune défenseur central sénégalais qui entend désormais faire son chemin dans le Forez.

Source : AS Saint-Étienne