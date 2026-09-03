Dernier arrivé de l'été à l'ASSE, Tamar Svetlin s'est présenté en conférence de presse avant la réception de Montpellier. L'occasion pour le Slovène de revenir sur son arrivée dans le Forez, avec un Huss Fahmy dans un rôle central.

C'est un véritable choc qui attend l'ASSE. Après quatre victoires en autant de journées de Ligue 2, les Verts occupent solidement la tête du championnat avec quatre unités d'avance sur le Stade de Reims et Montpellier. Justement, ce sont les Héraultais qui se présentent dans le Forez ce samedi pour le retour des kops à Geoffroy-Guichard. L'occasion pour Tamar Svetlin, présent en conférence de presse ce jeudi 3 septembre, de découvrir l'ambiance du Chaudron. Avant cela, le Slovène est revenu sur son arrivée à Saint-Étienne, avec Huss Fahmy dans un rôle central.

Les mots de Tamar Svetlin avant ASSE - Montpellier

(Sur son arrivée à l'ASSE) "Mes premières impressions ont été très bonnes, tout comme les premiers contacts avec les coéquipiers. Dès que j'ai su que l'ASSE avait un intérêt pour moi, il était très clair de venir ici parce que je sais ce que représente le club. Les premières impressions au club, à l'entraînement ou dans la ville sont vraiment très bonnes. On sent que c'est un grand club et on veut le remettre à la place qu'il mérite."

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(Le rôle d'Huss Fahmy) "Mon agent était en contact avec le club et personnellement, j'ai surtout parlé avec Huss (Fahmy). Il m'a dit quel était le projet et j'ai vraiment trouvé qu'il s'impliquait personnellement dans le projet. Il est très motivé et son désir est vraiment de redonner sa grandeur à l'ASSE. C'est juste une raison de plus qui a fait que j'ai vraiment eu envie de venir ici."

(Son intégration à l'ASSE) "Le premier match s'est passé de manière assez particulière avec la blessure de Joao (Ferreira). C'était un peu spécial et la première mi-temps avait été un peu difficile physiquement. Mais jouer dans une telle équipe, avec de très bons joueurs, ça rend l'intégration plus facile. Aron (Csongvai) a été le premier joueur que j'ai rencontré en arrivant ici et on s'est très rapidement bien entendus. Ça rend notre connexion plus facile sur le terrain. Mais au fil des entraînements, je me sens de mieux en mieux avec tout le monde, l'atmosphère dans le vestiaire est très bonne. On s'entend tous très bien et je pense que pour un joueur qui arrive, ça rend beaucoup plus facile son intégration."