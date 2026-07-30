L’équipe réserve de l’ASSE poursuit sa préparation estivale. Alors qu’ils sont prochainement attendus au célèbre Tournoi Européen U21 de Ploufragan, les Stéphanois devraient encore se renforcer dans le secteur défensif et ont validé la venue d’un attaquant.

La semaine dernière, nous évoquions la mise à l’essai de trois défenseurs. Le latéral droit Wassim El Abrougui (ex Olympique Lyonnais) et le défenseur central Serge Eloundou (AS Fortuna) étaient notamment testés.

Ces deux joueurs ne sont cependant pas du voyage à Ploufragan, ce qui signifie que leur essai est terminé et qu’ils ne signeront pas à l’ASSE.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

20 joueurs dont 2 à l’essai, le groupe de l’ASSE pour Ploufragan

Lui aussi arrière droit, Lilian Deville (ex Stade Brestois) a en revanche vu son essai se prolonger pour l’occasion. Il fait donc partie du groupe stéphanois pour la compétition, tout comme le Sénégalais Mourtada Gueye. Ce défenseur central issu de la Be Sport Academy vient compléter la formation de Sylvain Gibert pour le Tournoi de Ploufragan. Il pourrait s’engager avec les Verts s’il venait à donner satisfaction.

Ci-dessous, le groupe complet de l’ASSE pour le Tournoi Européen U21.

Gardiens : Alexis Colombet, Lorik Vial.

Défenseurs : Maxime Lengue, Tom Teillol, Lilian Deville, Nathan Mouton, Mourtada Gueye, El Fayed Mnemoi, Théo Jolivet.

Milieux de terrain : Aboubakar Traoré, Valentin Depalle, David Mimbang, Madi Gary.

Attaquants : Lucas Reynaud, Issam Cheikh, Lamine Sonko, Mamadou Konté, Tidiane Vibert, Mylan Toty, Meïvyn Agesilas.

À noter la présence de David Mimbang. Le milieu camerounais est de retour après un pépin physique durant sa préparation avec les professionnels. Comme dévoilé en exclusivité sur le site, l’attaquant Lamine Sonko (ex Jura Sud) est Stéphanois. Il est également de la partie pour Ploufragan après avoir signé son contrat en faveur de l’ASSE. Attendu dans un premier temps en National 2, il pourrait néanmoins tenter de gratter du temps de jeu en Ligue 2. Enfin, Alexis Colombet a quitté le stage des professionnels à Divonne-les-Bains après l’arrivée de la recrue Lucas Lavallée et vient donc renforcer la réserve.

Crédit photo : asse.fr