Le défenseur sénégalais Mourtada Gueye signe à l’ASSE. Le jeune défenseur central sénégalais de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec les Verts. Il est désormais engagé jusqu’en 2029.

Arrivé récemment dans le Forez pour un essai, Mourtada Gueye a rapidement séduit avec la Génération Verte. Le défenseur central de 1,85 m s’est notamment illustré lors des matchs de préparation. Il a même trouvé le chemin des filets face à Andrézieux-Bouthéon au mois d’août.

Ses prestations, mais aussi son implication lors des séances, ont convaincu le club stéphanois de lui offrir son premier contrat professionnel.

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Mourtada Gueye rejoint la Réserve de l’ASSE

Originaire de Touba, au Sénégal, Mourtada Gueye a débuté sa formation à la Be Sport Academy à l’âge de 14 ans. Cette académie est reconnue pour accompagner de jeunes talents du football sénégalais.

Le jeune défenseur poursuit désormais son développement en France. Il évoluera avec le groupe Réserve de Sylvain Gibert, pensionnaire de National 2.

Cette signature représente une nouvelle étape importante pour Mourtada Gueye. À lui désormais de confirmer son potentiel avec la Génération Verte et de continuer à progresser sous les couleurs stéphanoises.

"Je connais déjà ce club, notamment grâce à Mustapha Bayal Sall" (Mourtada Gueye sur sa signature à l'ASSE)

Mourtada Gueye : "Je suis très fier de rejoindre l'ASSE. Je dois cette signature à mes proches ainsi qu'à mon ancien éducateur Abdoulaye Diarra Diop qui est décédé il y a quelques jours. Je connais déjà ce club, notamment grâce à Mustapha Bayal Sall, qui m'a plusieurs fois accompagné dans mon début de carrière. J'espère faire aussi bien que lui dans ce club !"

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Mourtada est venu à l'essai récemment et nous a rapidement convaincus. C'est un profil intéressant qui vient répondre à un besoin au sein du groupe Réserve. Mais, rien n'est arrêté pour lui, il a récemment pris part à des séances du groupe professionnel et je lui souhaite, à lui comme à l'ensemble de nos jeunes joueurs, d'intégrer un jour notre effectif professionnel."