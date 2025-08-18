Alors que la saison de Ligue 2 s’annonce déterminante, l’AS Saint-Étienne ne perd pas de temps. Bien décidés à remonter immédiatement dans l’élite, les Verts s’activent en coulisses pour bâtir une équipe taillée pour la mission. Un nouveau latéral venant de Suède est évoqué.

Le mercato a commencé sur les chapeaux de roues. Le club a rapidement levé l’option d’achat d’Irvin Cardona (2 juin), avant d’enchaîner avec Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber. Autre recrue notable : Chico Lamba. Le jeune défenseur portugais, révélation de l’Euro Espoirs 2025, est venu renforcer l’axe central pour un montant conséquent. Là encore, l’ASSE a joué la carte de la discrétion, l’information n’ayant fuité qu’après sa visite médicale. L’option d’achat de Pierre Ekwah a également été activée.

Mais tous les regards se tournent déjà vers les dossiers sensibles. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin attirent des prétendants, inquiets pour leur exposition médiatique en Ligue 2 à l’approche du Mondial 2026. Pourtant, Eirik Horneland a assuré vouloir s’appuyer sur le jeune Belge cette saison, une position partagée par la direction. Reste à voir si le mercato, qui court jusqu’en septembre, confirmera ces intentions.

Le club a accéléré les dossiers des latéraux juste avant le retour de la Ligue 2. Joao Ferreira est arrivé de Watford au poste de latéral droit. L'ASSE a ensuite recruté 2 joueurs de l'Etoile Rouge de Belgrade. Ebenezer Annan et Strahinja Stojkovic sont respectivement venus renforcer les couloirs gauche et droit du club ligérien.

L'ASSE encore à fond sur un latéral droit dans ce mercato ?

À en croire les informations de SportBladet, le board stéphanois aurait manifesté un intérêt pour Moutaz Neffati. Le jeune latéral droit Tunisien est également suivi par un club chypriote. Avec 2 recrues à ce poste ces 10 derniers jours, on a du mal voir l'ASSE réellement se pencher sur le joueur de l'IFK Norrköping. Une information à prendre avec des pincettes donc.