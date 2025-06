Ce lundi, la première semaine complète de préparation estivale a débuté du côté de l’Étrat. Le groupe d’Eirik Horneland va s’étoffer davantage dans les prochains jours avec les retours des internationaux notamment. La recrue de l’ASSE, Mahmoud Jaber, a fait ses premiers pas à l’entraînement collectif.

La préparation estivale s’annonce longue et intense pour l’ASSE. Le club ligérien est le premier à avoir repris le chemin de l’entraînement avec l’ESTAC Troyes avant de retrouver la Ligue 2 début août. Les joueurs stéphanois ont eu un mois de repos entre la dernière journée de Ligue 1 et leur retour au Centre Sportif Robert Herbin.

Eirik Horneland et son staff ont concocté plusieurs semaines intensives, avec notamment un premier stage du côté du Chambon-sur-Lignon dès ce dimanche 29 juin.

Le premier match amical arrivera à l’issue de ce stage, où les Verts se dirigeront à Andrézieux-Bouthéon pour accueillir l’Étoile Carouge, club de seconde division suisse.

Mahmoud Jaber fait ses premiers pas à l’ASSE

Ce lundi, le groupe professionnel a pu accueillir un nouveau visage sur les pelouses et dans les locaux de l’Étrat. Mahmoud Jaber a effectué sa première séance collective depuis son arrivée au club en début de semaine dernière.

Le milieu israélien va pouvoir bénéficier d’environ sept semaines complètes pour s’intégrer pleinement à l’ASSE avant de démarrer la compétition.

Eirik Horneland veille au grain

Ce lundi, l’ASSE nous a proposé une séquence vidéo de la séance matinale rythmée par du travail physique. Sous la houlette de Philippe Djo Petitjean et de David Tivey, les joueurs ont effectué de la course. À l’issue de celle-ci, Eirik Horneland n’a pas caché qu’il en attendra beaucoup de ses joueurs sur le plan physique et athlétique : “Vous avez fait 5 tours de terrain, on dirait que vous venez d’escalader une énorme montagne. Allez, 5 tours de terrain c’est rien.”