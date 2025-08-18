Ancien latéral gauche de l’AS Saint-Étienne, Pierre Cornud a quitté Israël pour régler une démarche administrative. Cela pourrait lui permettre d’être enregistré comme joueur israélien. Il rejoindra le Maccabi Haïfa directement en Hongrie pour le match retour face à Raków.

Arrivé dans le Forez à l’été 2024, Pierre Cornud avait été recruté pour apporter de la concurrence sur le côté gauche de la défense. Cependant, sa saison sous le maillot stéphanois fut en demi-teinte. Utilisé à 11 reprises toutes compétitions confondues, il n’a totalisé que 576 minutes de jeu. Souvent barré par la concurrence et parfois gêné par des pépins physiques, il n’a pas réussi à s’imposer durablement dans le onze d’Eirik Horneland.

Ses apparitions, majoritairement en rotation ou en fin de match, n’ont pas permis d’installer une régularité dans ses performances. Ce manque de continuité a pesé sur son intégration sportive. Par conséquent, le club a fini par ouvrir la porte à son départ dès la fin de saison.

Le Maccabi Haïfa prépare son déplacement en Hongrie pour le match retour du troisième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence, prévu jeudi face à Raków. L’équipe israélienne devra toutefois patienter avant de récupérer Pierre Cornud, actuellement en France pour finaliser une procédure administrative.

Une étape administrative importante

Parti vendredi dernier avec l’accord du club, Cornud est rentré en France afin d’obtenir des documents liés à sa vie personnelle. Cette démarche doit permettre de régulariser sa situation. L'ancien Vert a ainsi posé les bases d’une demande de citoyenneté israélienne. S’il obtient ce statut, le défenseur ne sera plus considéré comme joueur étranger en championnat. Cela offrirait au Maccabi Haïfa la possibilité d’ajouter un renfort non-israélien dans son effectif.

Cornud doit rejoindre directement l’équipe en Hongrie pour ce match capital. Le Maccabi Haïfa s’était imposé 1-0 à l’aller. Une qualification ouvrirait la porte aux barrages de la Ligue Europa Conférence, qui est un objectif majeur du club en ce début de saison.