Le feuilleton Jonathan Varane ressurgit soudainement lors de ce mercato d'été. L'AS Saint-Étienne aurait est-elle transmis une nouvelle offre officielle à Queens Park Rangers pour s'attacher les services du milieu défensif ? On fait le point sur le dossier

Le club du Forez insiste lourdement pour obtenir ce renfort. Selon nos informations, l'intérêt de la direction stéphanoise reste intact lors de ce mercato. Les Verts ne lâchent pas l'affaire.

Mercato : l'ASSE formule sa troisième approche pour Jonathan Varane

Selon les révélations du média West London Sport, la direction stéphanoise a dégainé une proposition officielle pour s'attacher les services du milieu de terrain des Queens Park Rangers. Mais, selon nos informations les positions sont encore très éloignés pour le moment, même si l'intérêt est toujours présent.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Selon le média, la formation anglaise a immédiatement repoussé cette première offensive estivale. Les dirigeants de QPR se montrent particulièrement inflexibles en ce début de mercato. Pour le moment, les positions restent encore très éloignées. Mais les discussions s'annoncent très serrées.

Un intérêt toujours brûlant pour ce mercato d'été

Le départ récent d'Abdoulaye Kanté change totalement la donne au milieu de terrain. L'ASSE doit impérativement trouver un patron pour son entrejeu. L'intérêt de l'état-major forézien pour l'ancien Lensois demeure donc une priorité absolue.

Le joueur de 24 ans possède le profil idoine pour le système de jeu. Son expérience du haut niveau représente un atout majeur pour stabiliser l'équipe. Ses statistiques récentes démontrent toute son importance dans l'intensité des duels :

Championship : 75 apparitions au totla sous les couleurs de QPR.

Contrat actuel : Un engagement à long terme courant jusqu'en juin 2030.

Cote marchande : Une valeur estimée à environ 2,5 millions d'euros.

Des négociations intenses à prévoir sur le marché

Les dirigeants stéphanois vont devoir revoir leur proposition à la hausse.

L'ASSE pourrait revenir à la charge très rapidement avec des arguments financiers supérieurs. Ce dossier s'impose comme le feuilleton de ce mercato estival. Le peuple vert attend désormais un signal fort de la direction.