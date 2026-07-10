L’ASSE accélère fort sur son mercato ces dernières heures. Après plusieurs arrivées et alors que deux officialisations sont attendues, c’est dans le sens des départs que les choses pourraient désormais bouger. Zuriko Davitashvili est en effet sollicité en Serie A. L'ailier géorgien est plus que jamais sur le départ cet été après avoir été bloqué par Kilmer il y a un an.

La première recrue estivale stéphanoise se nomme Sohaib Naïr. Le défenseur central algérien de l’EA Guingamp a signé dans le Forez jusqu’en 2030. Il a ensuite été suivi par le milieu offensif danois Jakob Breum (Go Ahead Eagles). Et ce n’est pas tout car deux recrues devraient être officialisées dans les prochaines heures. En effet, l’ailier Thierno Ballo (Wolfsberger AC) et le gardien Mamour Ndiaye (Sarpsborg) porteront les couleurs de l’ASSE la saison prochaine.

L’ASSE sollicitée pour Zuriko Davitashvili

Parmi les dossiers de l’été, on retrouve également les potentiels départs de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili. En ce qui concerne l’attaquant belge, peu de pistes semblent actuellement concrètes. Il désire évidemment partir mais une offre intéressante devra arriver dans les prochaines semaines pour cela.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Il semble toutefois que la situation soit différente pour l’ailier géorgien. Selon nos informations, Zuriko Davitashvili a fait l’objet d’une proposition de l’Atalanta Bergame. Le club italien est arrivé d'entrée avec une belle offre et les négociations devraient se poursuivre. L’ASSE ne semble pas partie pour faire des cadeaux sur ce dossier mais les montants évoqués (une proposition à 8 chiffres) laissent penser que les positions pourraient se rapprocher un jour.

Absolument rien d’acté pour le moment mais l’intérêt de l’Atalanta Bergame est donc réel. Reste à savoir si les différentes parties arriveront à trouver un terrain d’entente prochainement. En attendant, l'arrivée de Thierno Ballo permet déjà d'envisager plus sereinement la suite au poste d'ailier.