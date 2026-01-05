Auteur d’un début de saison impressionnant avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili attise les convoitises en Europe. D’après les informations de Geo Team, média géorgien proche de l’entourage du joueur, Benfica et Everton ont inscrit le nom du joueur sur leurs listes restreintes pour le mercato hivernal. Beşiktaş, déjà intéressé l’été dernier, n’aurait pas renoncé non plus.

Après avoir tenté de le faire venir à Fenerbahçe, José Mourinho souhaiterait désormais attirer Davitashvili à Benfica. Le club lisboète aurait déjà transmis une offre de 8 millions d’euros, immédiatement refusée par l’AS Saint-Étienne. L’intérêt du "Special One" ne date donc pas d’hier, mais les Verts, ambitieux en Ligue 2, ne comptent pas céder leur meilleur élément en pleine saison.

Everton surveille sans passer à l’action

De son côté, Everton reste à l’affût. Le club de Premier League n’a pas encore formulé d’offre officielle, mais suit de près l’évolution du dossier. En cas de départ cet hiver, les Toffees seraient prêts à agir rapidement. Mais là encore, aucun mouvement concret n’a encore été enregistré.

Beşiktaş toujours en embuscade pour Davitashvili

Déjà refoulé à deux reprises cet été avec des offres à 10 et 12 millions d’euros, Beşiktaş n’aurait toujours pas tiré un trait sur le dossier. Mais la position de l’ASSE n’a pas changé : Zuriko Davitashvili n’est pas à vendre.

Un joueur indispensable à Saint-Étienne

À 24 ans, l’international géorgien est le meilleur buteur de l’ASSE cette saison avec 9 réalisations. Déterminant dans le système d’Eirik Horneland, il est considéré comme l’un des piliers du projet de remontée en Ligue 1. Le club stéphanois l’a fait savoir dès l’été dernier : le joueur n’est pas sur le marché. Ni à 8 millions. Ni à 12.

Pour l’instant, la ligne reste ferme, même si le mercato hivernal pourrait réserver quelques surprises. Un départ n’est pas d’actualité… Pour le moment. Le joueur n'a jamais caché ses envies d'ailleurs de son côté...

Source : GeoTeam