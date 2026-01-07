Le mercato d’hiver a officiellement ouvert ses portes, et les premières transactions n’ont pas tardé à animer le marché. Comme chaque année, cette période est l’occasion pour de nombreux clubs de Ligue 2, National ou même de divisions inférieures, de réajuster leur effectif. Départs, arrivées, prêts ou fins de contrat : les profils concernés sont variés, et les stratégies diffèrent selon les besoins et les moyens de chacun.

Certains joueurs retrouvent un point de chute après plusieurs mois sans club, d'autres cherchent du temps de jeu ailleurs, pendant que quelques jeunes tentent une première expérience à l'étranger. Des clubs comme le Red Star, Le Mans, ou encore l'US Boulogne sont déjà actifs, tout comme l'ASSE qui enregistre un prêt dès ce début janvier.

Ces premiers mouvements marquent le ton d’un mois qui s’annonce animé, à tous les étages du football français. Les enjeux sont multiples : éviter la relégation, jouer la montée ou simplement renforcer un effectif fragilisé par les blessures.

Mercato : Les premiers mouvements de Ligue 2

Voici la liste des premiers transferts de Ligue 2 pour le mercato hivernal :

Norman Bassette (21 ans)

Reims → Kaiserslautern

Reims → Kaiserslautern Mouez Hassen (30 ans)

Sans club → Red Star FC

Sans club → Red Star FC Valentin Rabouille (25 ans)

Red Star FC → Sans club

Red Star FC → Sans club Flavien Tait (32 ans)

Rodez AF → Sans club

Rodez AF → Sans club Yvann Maçon (27 ans)

AS Saint-Étienne → AE Larisa

AS Saint-Étienne → AE Larisa Christian Kitengie (24 ans)

US Boulogne → US Saint-Malo

US Boulogne → US Saint-Malo Lucas Bretelle (23 ans)

La Louvière → Le Mans FC (transfert libre)

La Louvière → Le Mans FC (transfert libre) Leroy Abanda (25 ans)

Le Mans FC → Volos NPS (transfert libre)

Le Mans FC → Volos NPS (transfert libre) Valentin Jacob (31 ans)

Sans club → FC Annecy

Sans club → FC Annecy Martin Lecolier (22 ans)

FC Sochaux → US Boulogne

FC Sochaux → US Boulogne Trévis Dago (20 ans)

LOSC Lille B → Stade Lavallois (transfert libre)

LOSC Lille B → Stade Lavallois (transfert libre) Yohan Demoncy (29 ans)

Stade de Reims → EA Guingamp

Stade de Reims → EA Guingamp Joachim Kayi Sanda (19 ans)

Red Star FC → Southampton (fin de prêt)

Alors que le mercato est ouvert depuis le 1er janvier, les clubs de Ligue 2 commencent doucement à peaufiner leurs effectifs. Dégraissage, renfort, et prospection, la tâche s'annonce comme toujours complexe.