Relégués en Ligue 2, le Stade de Reims, l’AS Saint-Étienne et Montpellier ont adopté des stratégies de reconstruction bien distinctes. Tour d’horizon des ambitions et des choix de chacun.

Le Stade de Reims a été l'un des grands animateurs du mercato. Avec plus de 65 millions d’euros de recettes et un effectif largement remanié, le club champenois mise sur une reconstruction ambitieuse. Des jeunes venus de la réserve (Stade Reims B) ont été promus en nombre, accompagnés par des recrues au profil intéressant comme Théo Leoni (Anderlecht) ou Norman Bassette (Coventry).

Cependant, le club a dû d'avantage tourner son mercato vers les ventes plutôt que les arrivées. Alors que le club n'a dépensé que 2,6 M€, il a vendu pour plus de 67 millions d'euros ! Un record en Ligue 2. Reims parie aussi sur l’expérience avec les signatures de Nicolas Pallois ou Yohan Demoncy. Reste à voir si la mayonnaise prendra dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi rugueux. 5 ème les rémois sont pour le moment dans les temps de passage.

Après la relégation de son club, Jean-Pierre Caillot s'était d'ailleurs exprimé sur la tournure qu'allait prendre le mercato rémois.

"Probablement qu'il faudra mettre des joueurs qui connaissent la division parce que nos jeunes n'ont connu finalement que la Pro 2 et la Ligue 1, ils ne connaissent pas la Ligue 2, donc il faudra probablement trouver les joueurs pour les encadrer. Mais pour le moment, tant qu'il n'y aura pas de départs, on ne va pas non plus anticiper trop d'arrivées."

C'EST LE 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗠𝗘́𝗡𝗔𝗚𝗘 AU STADE DE REIMS CET ÉTÉ ! 🤯❤️🤍 🇫🇷 Atangana : 25 M€

🇨🇮 Koné : 13.33 M€

🇫🇷 Sangui : 9.5 M€

🇫🇷 Diakhon : 8.5 M€

🇸🇳 Diouf : 6.5 M€

🇯🇵 Ito : 2.8 M€

🇧🇪 De Smet : 1.5 M€

🇸🇳 Fall : 0.5 M€

🇨🇮 Diakité : prêt payant (150 k€) avec OA

🇺🇸… pic.twitter.com/NZ6tU6NYZb — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) September 6, 2025

Saint-Étienne : gros investissements, ambitions claires

À Saint-Étienne, le mot d’ordre est clair : remonter vite. L’ASSE a signé l’un des mercatos les plus ambitieux de son histoire en Ligue 2 avec 25 M€ investis et un rajeunissement ciblé de son effectif.

Les arrivées de Chico Lamba, Mahmoud Jaber ou encore João Ferreira renforcent les lignes clés, tandis que des profils prometteurs comme Ebenezer Annan et Strahinja Stojkovic témoignent d’un recrutement international structuré. L’attaque a aussi été repensée avec la signature du jeune espoirs Joshua Duffus.

Côté départs, plusieurs cadres ont été libérés (Briançon, Wadji...), marquant la fin d’un cycle. Le projet stéphanois s’inscrit dans une logique de compétitivité immédiate, mais aussi de valorisation d’actifs à moyen terme. L'ASSE se donne en tout cas les moyens de ses ambitions. Le club est tout simplement le plus dépensier de Ligue 2. Bien largement, puisque dans ce championnat, 32,4 millions d'euros ont été dépensés au total.

Avant la reprise du championnat, Huss Fahmy s'était exprimé sur le projet de l'ASSE cette saison

"Nous savions que nous allions devoir réaliser de nombreux changements dans le staff, au niveau des joueurs, des infrastructures. Le projet que nous avons ne se résume pas à remonter en Ligue 1, mais d’abord dans la construction d'une équipe compétitive pour la Ligue 2, pour répondre aux attentes des supporters et d'une ville qui, très honnêtement, font preuve de patience avec nous. Nous sommes très optimistes, tout en étant conscients du défi à relever."

Montpellier : un effectif plus modeste mais équilibré

Le MHSC, de son côté, joue la carte de la transition douce. Le club héraultais n’a dépensé que 500 000 euros cet été, principalement pour le prêt de Nathanaël Mbuku (ancien de l'ASSE). Les autres arrivées sont libres, en prêt ou issues du centre de formation (Ngapandouetnbu, El Hannach, Mendy...).

Si les départs de cadres comme Joris Chotard, Benjamin Lecomte ou Jordan Ferri marquent une page tournée, Montpellier conserve un certain équilibre avec l’arrivée d’éléments expérimentés tels que Julien Laporte ou Alexandre Mendy.

Le président du MHSC Laurent Nicollin s'était d'ailleurs exprimé au sujet du mercato avant la reprise du championnat de Ligue 2.

"Les choses changent quand tu changes d’entraîneur. Et quand tu as des entraîneurs qui veulent changer les choses. Il y a des choses qui se font quand tu as de l’argent, il y a des choses qui se font quand tu as une volonté de l’entraîneur de changer les choses. On n’a pas plus d’argent, mais on essaie de se débrouiller, d’avoir des idées."

La stratégie est claire : stabilité, maîtrise des coûts et intégration progressive de la jeunesse. Le MHSC ne s’affiche pas comme favori pour la montée, mais pourrait jouer les trouble-fêtes en visant le haut du tableau. Les héraultais se situent actuellement à la 10e place du championnat, à seulement trois unités de l'ASSE.

Des ambitions communes, mais des chemins opposés en Ligue 2 ?

Si les trois clubs visent un retour rapide dans l’élite, leurs moyens et leur vision diffèrent : Reims capitalise sur ses ventes et sa formation, Saint-Étienne investit massivement pour dominer, et Montpellier avance prudemment, avec pragmatisme.

La saison 2025-2026 s’annonce passionnante en Ligue 2, où ces anciens pensionnaires de Ligue 1 auront chacun leur mot à dire.