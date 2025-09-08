Entre apprentissage, rappel à l’ordre et frustration, les équipes U19, réserve et féminine de l’ASSE poursuivent leur développement malgré des résultats mitigés ce week-end.

Les U19 de l'AS Saint-Étienne ont su puiser dans leurs ressources mentales pour accrocher le nul contre une formation Rovenaine plus expérimentée (2-2). Un point précieux, arraché en toute fin de rencontre, qui reflète la progression du groupe.

« On signe un match cohérent et intéressant, avec une équipe qui commence à prendre le niveau et l’exigence du championnat U19 National », confie Frédéric Dugand, satisfait du comportement de ses jeunes joueurs. Si le bilan comptable n'est pas encore à la hauteur des attentes, le coach met en avant l'état d'esprit exemplaire et la maturité croissante du groupe : « Les joueurs ne se sont jamais écroulés… ce point est mérité vu l’investissement. »

Malgré tout, un axe de travail se dégage : la défense. Avec sept buts encaissés en trois matchs, les Verts doivent apprendre à verrouiller. Dugand conclut sur une note positive : « La progression est indéniable, dans le jeu, dans la structure… on voit une équipe qui avance. »

La réserve de l'ASSE rappelée à la réalité en N3

Après deux succès inauguraux à domicile, la réserve de l'ASSE a chuté à Orléans (2-0) pour son premier déplacement. Une défaite logique selon l’analyse de l’entraîneur Sylvain Gibert, lucide sur la prestation de ses troupes.

« On a très mal attaqué le match, sans être à la hauteur des ingrédients mis par les adversaires », admet-il, tout en soulignant la bonne réaction mentale de son groupe malgré le score. Le manque de réalisme a fait défaut et rappelle aux Stéphanois la densité et la difficulté du championnat de National 3.

Pas question pour autant de tout remettre en question : « C’est une bonne piqûre de rappel. On ne doit pas s’emballer. Chaque week-end sera un vrai combat. »

Les Vertes frustrées à Nantes

Pour leur retour en D1 Arkema, les joueuses de Sébastien Joseph (ASSE féminines) ont montré de belles intentions… avant de s’incliner face à un FC Nantes plus réaliste (2-1). Le carton rouge en seconde période a fait basculer une rencontre jusque-là équilibrée.

« On a fait une bonne entame… mais on n’a pas su maintenir le niveau d’agressivité, et le but encaissé nous a fait douter », analyse Joseph, qui déplore le manque d’efficacité dans les deux surfaces. Réduites à 10 pendant plus de 30 minutes, les Vertes ont pourtant continué à se battre, démontrant un état d’esprit irréprochable : « Il y avait la place pour faire mieux. »

Le technicien veut désormais s’appuyer sur cette première sortie pour continuer le travail : « C’est la première pierre d’un long chemin. On a affronté une équipe plus aboutie, mais on ne doit rien lâcher. »

